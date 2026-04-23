Zak Brown, amministratore delegato della McLaren, ha espresso profonde preoccupazioni riguardo ai legami finanziari tra le squadre rivali di Formula 1, evidenziando come tali rapporti possano seriamente minare l'integrità dello sport. Durante una conferenza stampa tenutasi presso la sede del team a sud di Londra, Brown ha affermato con chiarezza: "Tutte le undici squadre di F1 dovrebbero essere il più indipendenti possibile, perché credo che ci sia un alto rischio che l'integrità del nostro sport venga compromessa, il che allontanerebbe i nostri tifosi più velocemente di qualsiasi altra cosa".

Il dirigente, che guida la McLaren da un decennio, ha manifestato la sua posizione senza fare espliciti riferimenti alla squadra Alpine, che sarebbe in trattative con Mercedes per la cessione di una quota del 24%.

Brown ha proseguito la sua analisi, dichiarando: "Questo vale per chiunque, per i 'team A-B', per qualsiasi comproprietà". Con questa espressione, il Ceo ha fatto riferimento a scenari in cui un unico proprietario detiene il controllo di più scuderie, come nel caso di Red Bull, che gestisce sia Red Bull Racing sia Racing Bulls. Il dirigente americano aveva già denunciato nel 2024 un episodio controverso, in cui un pilota della Racing Bulls avrebbe agevolato la squadra principale, Red Bull Racing, contribuendo al guadagno di punti a discapito della McLaren.

"Se parliamo di prestazioni, si possono effettivamente massimizzare quando due team dipendono dallo stesso gruppo. È un vero problema in termini di integrità dello sport e una questione seria per la sua equità", ha insistito Brown.

Forniture di motori e potenziali conflitti

La questione dei legami finanziari e tecnici tra i team è tornata al centro del dibattito anche in relazione alle forniture di motori. Mercedes-AMG, infatti, non si limita a equipaggiare il proprio team ufficiale, ma fornisce propulsori anche a McLaren, Williams e, a partire dalla stagione in corso, al team franco-britannico Alpine. Secondo Brown, queste dinamiche possono generare conflitti d'interessi e compromettere la trasparenza e la lealtà delle competizioni.

Le preoccupazioni di Brown e il paragone con altri sport

In un recente intervento, Brown ha ulteriormente evidenziato che la possibile acquisizione di una quota significativa di Alpine da parte di Mercedes, attraverso Toto Wolff, "runs a high risk of compromising the sporting integrity of the sport". Il Ceo della McLaren ha specificato i rischi connessi a questa tipologia di accordi, includendo i trasferimenti di personale, la condivisione di proprietà intellettuale e potenziali vantaggi in termini di cost cap. Ha inoltre tracciato un paragone con il mondo del calcio, dove due squadre della stessa lega possedute dal medesimo ente proprietario rappresenterebbero un'evidente ingiustizia sportiva.

Brown ha ribadito con fermezza la sua opposizione alle configurazioni di "team A/B" e alle co-proprietà nel motorsport, sostenendo che tali strutture non sono salutari per il futuro e la credibilità della Formula 1.