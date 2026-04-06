A quasi trent’anni dal suo storico trionfo all’Amstel Gold Race del 1996, Stefano Zanini, ex ciclista professionista e oggi direttore sportivo dell'Astana Qazaqstan Team, ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera. Intervistato in Belgio al termine del Giro delle Fiandre, Zanini ha condiviso il significato profondo di quella vittoria, definendola la sua "prima grande corsa in linea". Un legame che si rinnova: "Domenica sarò lì a festeggiare con gli amici: sabato pedaleremo insieme e poi la sera andremo all’Hotel Malpertuus per celebrare, visto che trent’anni fa dormivo proprio lì", ha dichiarato, sottolineando il suo profondo legame emotivo con quei luoghi.

La carriera di Zanini è stata segnata da una notevole versatilità, che lo ha visto protagonista nelle grandi Classiche. Ha conquistato podi alla Milano-Sanremo e al Giro delle Fiandre, oltre a piazzarsi tra i primi cinque alla Parigi-Roubaix e al Giro di Lombardia. Riflettendo su cosa sia mancato per vincere una Monumento, ha ammesso: "Non saprei esattamente. Sicuramente qualcosa rispetto a chi le ha vinte mi è mancato, ma bisogna anche considerare che correvo in un’epoca con grandi campioni". Un altro momento indelebile è stato indossare la Maglia Rosa al Giro d’Italia: "L’ho indossata solo un giorno in gara, ma due contando il giorno di riposo. È stato bellissimo: sono momenti che ripagano di tanti sacrifici".

Dalla strada all'ammiraglia: la carriera da direttore sportivo

Dopo il ritiro dalle competizioni, Zanini ha intrapreso la carriera di direttore sportivo, una transizione maturata gradualmente. "È stata una consapevolezza che è cresciuta pian piano durante la carriera. Avrei voluto correre ancora un paio d’anni, ma i team cercavano corridori più giovani: avevo 38 anni e non sono riuscito a trovare un contratto. Peccato, perché secondo me un corridore esperto può fare la differenza. Negli anni successivi lo si è visto con atleti come Tosatto e Bennati, punti di riferimento fondamentali per i giovani". Attualmente, Zanini è focalizzato sugli obiettivi stagionali dell’Astana Qazaqstan Team: "Vincere il maggior numero possibile di gare.

Abbiamo costruito un calendario mirato per ottenere il massimo risultato in ogni corsa".

I giovani talenti: Alessandro Romele e Christian Scaroni

L'attenzione di Zanini si rivolge con particolare interesse ai giovani talenti del team. Su Alessandro Romele, il direttore sportivo ha espresso grande fiducia: "Sta crescendo molto bene. Già rispetto allo scorso anno ha fatto un salto di qualità importante. Ha iniziato bene la stagione in Australia, grazie anche a un ottimo inverno. È un corridore con margini di crescita, ha la testa giusta e si impegna molto, senza lasciare nulla al caso". Riguardo a Christian Scaroni, Zanini ha aggiunto: "Sta già dimostrando di poter vincere gare importanti e secondo me può migliorare ancora.

È molto pignolo e questa caratteristica lo aiuta tantissimo".

Nel panorama ciclistico attuale, l'importanza di investire nelle nuove generazioni è cruciale. La presenza di giovani promettenti come Simone Zanini, nipote di Stefano, nelle fila dell’Astana, evidenzia la strategia della squadra. Eventi come il Giro del Belvedere si confermano una vetrina essenziale per i talenti emergenti, offrendo un palcoscenico di alto livello per la crescita dei futuri campioni del ciclismo.