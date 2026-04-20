L'attaccante dell'Udinese, Nicolò Zaniolo, ha denunciato un furto nella sua abitazione a Udine, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Il calciatore ha espresso profondo disappunto tramite un post sui social, usando parole dure e sarcastiche che hanno subito catturato l'attenzione. La sua reazione ha evidenziato rabbia e provocazione verso i responsabili.

La reazione di Zaniolo: messaggio di sfida

Con toni diretti e ironia, Zaniolo si è rivolto ai ladri. “Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine – ha scritto – sapendo che io non ero in casa, volevo dire che vi è andata molto male”.

Il messaggio ha poi assunto una connotazione provocatoria: “Io non ero in casa: magari ci fossi stato”. A chiudere lo sfogo, una battuta sarcastica: “Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo”. Il post, rimosso poco dopo, ha generato centinaia di messaggi di solidarietà da parte dei suoi fan e della comunità sportiva, diffondendosi rapidamente online.

Dettagli limitati e ondata di solidarietà

Al momento, le informazioni sul furto nell'abitazione di Nicolò Zaniolo sono limitate. Non sono stati divulgati dettagli specifici sull'entità del bottino o sulle modalità dell'intrusione. Non sono giunte comunicazioni ufficiali dalle autorità. Nonostante la scarsità di particolari, il messaggio di Zaniolo ha innescato una vasta ondata di solidarietà.

I social media sono stati inondati da commenti di supporto e vicinanza al calciatore in momenti di difficoltà.

Un precedente nel calcio: il caso Correa

L'episodio che ha coinvolto Zaniolo richiama un caso analogo con Joaquin Correa, attaccante della Lazio. Anche Correa, dopo un furto nella sua abitazione, aveva scelto i social media per esprimere rabbia e frustrazione. Il suo post su Instagram aveva definito i ladri “codardi” e conteneva una sfida. Il tono adottato da Correa era stato altrettanto sarcastico e provocatorio, evidenziando una reazione pubblica simile a quella manifestata da Zaniolo. Questi episodi sottolineano la tendenza dei calciatori a usare le piattaforme digitali per sfogare il disappunto elanciare messaggi diretti in situazioni di violazione privata.