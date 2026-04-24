La campionessa mondiale indoor Zaynab Dosso ha confermato la sua partecipazione alle World Relays in Botswana, un impegno inizialmente non previsto. La scelta, ha spiegato, è dettata dalla "maglia azzurra", nonostante un compromesso per la preparazione. L'evento sarà uno stimolo per testare la pista a inizio stagione.

Una stagione di svolta e consapevolezza

Dosso ha vissuto una prima parte di stagione eccezionale, culminata con lo storico titolo mondiale indoor nei 60 metri. Il successo è attribuito alla ritrovata salute fisica, fattore che in passato l'aveva limitata, permettendole ora di esprimersi al massimo.

Il suo approccio alla gara è cambiato: affronta le competizioni con maggiore serenità, vedendole come verifica del lavoro svolto, non più come fonte di eccessiva pressione.

Preparazione mirata e obiettivi futuri

La preparazione ha subito modifiche significative, con esercizi posturali e controlli preventivi. Ciò ha permesso a Dosso di lavorare sulla facilità della corsa e di uscire dalla zona di comfort, focalizzandosi sulla propria performance.

La sua condizione fisica è più avanti del previsto. Nonostante una breve pausa post-indoor, il programma è già proiettato verso gli Europei di agosto, obiettivo principale della stagione.

Sintonia con il coach e valori personali

Il rapporto con l'allenatore Giorgio Frinolli è una sintonia perfetta, basato su una maturazione graduale che l'ha portata a volere sempre di più, ma "mai tutto subito".

Questa progressione l'ha resa pronta ai prossimi traguardi.

Nonostante il palmarès importante, Dosso mantiene umiltà e semplicità. Per lei, la crescita personale e il percorso intrapreso hanno un valore ben più significativo della medaglia o del risultato immediato.

Riflessioni sulla gara e le strutture

Un aneddoto significativo riguarda un riscaldamento pre-gara: l'attenzione di una campionessa olimpica ha infuso tranquillità a Dosso, facendola sentire osservata ma concentrata nella sua "bolla".

L'atleta ha espresso preoccupazione per le difficoltà degli impianti sportivi in Italia, citando la mancanza di strutture al coperto a Roma. Ha sottolineato la resilienzadegli sportivi italiani, evidenziando come piste dure e scarpe performanti richiedano adattamento, talvolta con metodi di allenamento pre-Covid.

Prospettive stagionali e spirito di squadra

Oltre agli Europei, Dosso ha già in mente i World Athletics Ultimate Championships come secondo obiettivo stagionale. Un format che la entusiasma, per il quale la sua vacanza è posticipata a dopo il 15 settembre.

Grande è l'attesa per la stagione sui 100 metri, distanza su cui Dosso è curiosa di misurarsi, avendo concentrato la preparazione invernale sull'aperto.

Per le staffette, Dosso si è detta a completa disposizione della squadra, pronta a correre nella posizione più utile per aiutare le compagne a centrare la qualificazione.

Le World Relays: un appuntamento cruciale

Le World Relays si terranno a Gaborone, in Botswana, il 2 e 3 maggio. L'evento è fondamentale per la qualificazione ai Mondiali di Pechino 2027. L’Italia parteciperà con trenta atleti, inclusa Dosso, schierando cinque staffette: 4×100 uomini, donne, mista, 4×400 donne e mista.