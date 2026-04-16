Le Zebre Parma si preparano a scendere in campo per un nuovo appuntamento dello United Rugby Championship, affrontando l’Edimburgo in trasferta. La franchigia emiliana, ultima in classifica, ha una stagione ormai segnata, ma punta a chiudere il campionato con dignità, guardando già al futuro. Anche gli scozzesi, quartultimi, non hanno più obiettivi concreti e sono proiettati verso la prossima annata.

L'Edimburgo ha subito quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, pur mantenendo un rendimento migliore tra le mura amiche. Le Zebre, dal canto loro, non vincono in URC dallo scorso 5 ottobre.

Dopo i due successi iniziali, sono arrivate solo sconfitte, in particolare lontano dal Lanfranchi. In Challenge Cup, tuttavia, la squadra ha raggiunto i quarti di finale, un risultato di rilievo che non basta a riscattare una stagione complessivamente negativa.

Le dichiarazioni del tecnico

Massimo Brunello, head coach delle Zebre Parma, ha sottolineato la difficoltà dell’impegno: “Edimburgo è sempre un campo ostico per tutti, sarà una vera battaglia. Qualche cambio in formazione non deve modificare la nostra identità. Dovremo essere reattivi e aggressivi da subito fino all’ultimo secondo. Se vogliamo fare risultato dobbiamo essere più concreti in attacco, soprattutto quando siamo nei loro 22”.

Contesto e prospettive

Questa partita rappresenta per entrambe le formazioni un'occasione per concludere la stagione con un segnale positivo e iniziare a costruire il futuro. Le Zebre, nonostante le difficoltà in campionato, hanno dimostrato di poter competere in Europa. L'Edimburgo, pur senza obiettivi di classifica, potrà contare sul fattore campo per cercare di chiudere in crescendo.

La stagione delle Zebre è stata caratterizzata da una lunga serie di sconfitte in trasferta, a eccezione dei successi iniziali, mentre il cammino in Challenge Cup ha offerto qualche soddisfazione. L’Edimburgo, pur in crisi di risultati, ha mantenuto una certa solidità tra le mura amiche, un elemento che potrà rivelarsi determinante nel confronto diretto.