L'ultima giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, Spagna, si è aperta con il trionfo di Zhang Changhong. L'atleta cinese ha conquistato l'oro nella carabina 3 posizioni da 50 metri maschile, confermando la supremazia della Cina in questa impegnativa disciplina.

Nel duello conclusivo, Zhang Changhong ha superato il francese Lucas Bernard Denis Kryzs al termine di una sfida molto serrata. Dopo i 35 colpi regolamentari, il punteggio ha visto il cinese prevalere con 358.8 contro 357.2. Il podio è stato completato dal connazionale Liu Yukun, medaglia di bronzo con 345.6 punti, fermatosi a un solo colpo dal termine della competizione.

La finale ha visto il norvegese Jon-Hermann Hegg classificarsi quarto con 336.2 punti. Lo svizzero Christoph Duerr ha chiuso quinto con 324.9, mentre il francese Brian Baudouin si è piazzato sesto con 315.1 punti, concludendo così la sua partecipazione.

I primi due tiratori ad abbandonare la finale, dopo i 30 colpi iniziali, sono stati Dmitrii Pimenov, atleta individuale neutrale, settimo con 304.6, e il kazako Nikita Shakhtorin, ottavo con 302.2, entrambi eliminati prima delle fasi conclusive.

La partecipazione italiana e il dominio cinese

L'unico rappresentante italiano in gara, Simon Weithaler, si è fermato nelle qualificazioni. Ha concluso al ventinovesimo posto con un punteggio di 586 su 600 (31x), non riuscendo ad accedere alla prestigiosa finale.

Il successo di Zhang Changhong si inserisce in un quadro di netta supremazia della Cina in questa Coppa del Mondo di tiro a segno a Granada. La squadra cinese ha dimostrato una forza eccezionale, raccogliendo numerosi podi e vittorie in diverse specialità. Dopo otto finali disputate, la Cina guida saldamente il medagliere con un impressionante bottino di sei medaglie d'oro e tre d'argento, confermandosi la nazione da battere e il punto di riferimento assoluto nella manifestazione.