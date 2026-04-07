Al Monte Carlo Country Club andranno in scena i sedicesimi di finale dell’ATP Masters 1000 di Monte Carlo per quello che si prospetta un match a senso unico: Zverev contro Garin. Il match, che mette in palio punti pesanti per il ranking e l'accesso agli ottavi di finale, è in programma per mercoledì 8 aprile 2026, con inizio fissato alle ore 09:00. Si giocherà sulla leggendaria terra battuta del Principato di Monaco, una superficie che in passato ha sorriso a entrambi ma che oggi li vede partire da posizioni nettamente differenti. Per Zverev, numero 3 del mondo, l'obiettivo è iniziare con il piede giusto la stagione sul rosso e confermare il suo status di pretendente al titolo; per Garin, specialista della superficie ma scivolato oltre la centesima posizione, è l'occasione per un'impresa di prestigio e per dimostrare di poter ancora competere ai massimi livelli.

Quote e pronostico: Zverev favorito d'obbligo

L'analisi delle quote offerte dai principali bookmaker internazionali non lascia spazio a interpretazioni: Alexander Zverev è il nettissimo favorito per la vittoria finale. Le quote per la vittoria del tedesco sono bassissime, mentre un successo di Garin pagherebbe diverse volte la posta. Il pronostico pende interamente dalla parte del tennista di Amburgo, la cui vittoria appare quasi scontata. La vera scommessa per gli analisti non è tanto su chi vincerà, ma su come Zverev gestirà l'incontro. Un 2-0 a suo favore sembra l'esito più probabile, a meno che Garin non riesca a tirare fuori dal cilindro la prestazione perfetta, sfruttando al massimo la sua attitudine alla superficie.

Analisi statistica: stato di forma a confronto

Le statistiche degli ultimi incontri disputati dai due giocatori offrono un quadro chiaro delle rispettive condizioni. Alexander Zverev si presenta a Monte Carlo reduce da ottime prestazioni, sintomatiche di uno stato di fiducia eccezionale. Il tedesco ha percentuali altissime dalle prime di servizio e un solido numero di punti con la seconda. La statistica più eloquente è quella delle palle break concesse: zero. A questo si aggiunge un'ottima efficacia in risposta, con diversi break messi a segno.

Dall'altra parte, Cristian Garin ha già esordito sulla terra di Monte Carlo, superando al primo turno Matteo Arnaldi in due set. Sebbene la vittoria sia un'iniezione di fiducia, i suoi numeri al servizio destano qualche preoccupazione in vista della sfida con Zverev.

Il cileno ha registrato pochi ace e alcuni doppi falli, con una percentuale di prime non sempre ottimale. Se la resa sulla prima è stata discreta, è crollata drasticamente sulla seconda, dove ha raccolto pochi punti. Questa è una vulnerabilità che un giocatore come Zverev non esiterà ad aggredire. Garin ha inoltre concesso diverse palle break, salvandone poche. Il suo punto di forza contro Arnaldi è stato il gioco di risposta, con molti break realizzati. Tuttavia, contro la potenza e la precisione del servizio di Zverev, ottenere così tante opportunità sarà un'impresa ben più ardua.

Ranking e precedenti

La classifica mondiale ATP fotografa perfettamente la differenza di status tra i due contendenti.

Alexander Zverev occupa stabilmente la terza posizione del ranking con un punteggio elevato, a testimonianza di una continuità di rendimento ad altissimi livelli che lo vede costantemente tra i protagonisti dei tornei più importanti del circuito. La sua posizione è salda e l'obiettivo a Monte Carlo è quello di accumulare punti per avvicinarsi ulteriormente alla vetta. Per Cristian Garin, la situazione è diametralmente opposta. Attualmente al numero 109, il cileno sta cercando di risalire la china dopo un periodo difficile. Sebbene il suo ranking sia in risalita, il divario con l'avversario è abissale. Garin è un ex top 20 e ha dimostrato in carriera di essere un giocatore temibilissimo sulla terra battuta, ma la classifica attuale lo costringe a partire dalle retrovie.

Questo match rappresenta per lui una vetrina importante e un'opportunità per giocare senza pressione, con tutto da guadagnare e nulla da perdere.

La sfida tattica si preannuncia interessante, nonostante il pronostico chiuso. Garin dovrà necessariamente cercare di allungare gli scambi, muovere Zverev con il suo dritto carico di topspin e provare a trasformare la partita in una battaglia di logoramento fisico e mentale. Per il tedesco, al contrario, la chiave sarà imporre fin da subito la sua potenza, comandare il gioco con il servizio e il dritto e chiudere i punti rapidamente per non dare al cileno il tempo di organizzare le sue trame difensive. La tenuta mentale di Zverev, a volte altalenante, sarà un fattore da monitorare, specialmente se Garin dovesse riuscire a rendere il punteggio equilibrato e a infiammare il pubblico.