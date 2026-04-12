L'ATP di Monaco di Baviera si apre con una sfida sulla terra rossa tedesca tra Alexander Zverev, numero 3 del mondo, e Miomir Kecmanovic, numero 59 del ranking. Il match, valido per i sedicesimi di finale del torneo, è in programma per lunedì 13 aprile. L'incontro rappresenta un test cruciale per entrambi: Zverev cerca un'immediata redenzione dopo la semifinale persa a Monte Carlo e punta a brillare davanti al suo pubblico, mentre Kecmanovic è a caccia di una vittoria di prestigio per invertire il trend negativo in classifica.

Zverev favorito, Kecmanovic a caccia dell'impresa

Le quote proposte dai principali bookmaker indicano Alexander Zverev come favorito indiscusso. La sua superiorità in termini di ranking, l'esperienza sulla superficie e il fattore campo giocano un ruolo determinante. 10Bet quota un successo del tennista tedesco a 1.20, mentre l'exploit di Kecmanovic è dato a 4.33. La linea è confermata da William Hill e Betfair, che offrono quote molto simili: entrambi propongono Zverev vincente rispettivamente a 1.20 e 1.22, mentre la vittoria del serbo è pagata 4.50 da entrambi. Il pronostico pende nettamente dalla parte del campione tedesco, che sulla carta ha tutte le armi per controllare il match e avanzare al turno successivo.

Kecmanovic ha dimostrato in passato di poter mettere in difficoltà avversari di alto calibro e cercherà di sovvertire un pronostico sfavorevole.

Analisi delle prestazioni recenti

Alexander Zverev arriva dalla sconfitta in semifinale a Monte Carlo contro Jannik Sinner, un match in cui i suoi numeri sono stati al di sotto degli standard abituali. Il tedesco non ha messo a segno ace, ha commesso 2 doppi falli e ha servito con appena il 59% di prime. La resa al servizio è stata deludente, con solo il 44% dei punti vinti con la prima e il 55% con la seconda. Zverev non è riuscito a salvare nessuna delle quattro palle break concesse e ha chiuso con un bilancio negativo tra vincenti (9) ed errori non forzati (18), mostrando poca incisività anche in risposta (appena il 18% dei punti vinti).

Miomir Kecmanovic, pur uscendo sconfitto al primo turno di Monte Carlo contro Cameron Norrie, lo ha fatto al termine di una battaglia decisa al tie-break del terzo set. Le sue statistiche rivelano un giocatore combattivo. Nonostante una percentuale di prime simile a quella di Zverev (56%), il serbo ha dimostrato carattere salvando ben 10 delle 15 palle break affrontate. Il suo rapporto tra vincenti (27) ed errori gratuiti (34) è stato negativo, ma i numeri indicano un atteggiamento propositivo e una maggiore capacità di lottare. La sua efficacia in risposta è stata superiore, convertendo 4 delle 13 occasioni di break create.

Ranking e precedenti diretti

La differenza di classifica tra i due contendenti è notevole.

Alexander Zverev si presenta all'appuntamento da numero 3 del mondo con 5205 punti, una posizione stabile che lo conferma tra i protagonisti assoluti del tennis maschile. Per lui, il torneo di casa è un'occasione per guadagnare punti preziosi e lanciare un segnale ai rivali per le primissime posizioni del ranking.

Miomir Kecmanovic occupa la 59ª posizione con 875 punti, con un ranking in leggera flessione. Il serbo è alla ricerca di continuità di risultati che gli consentano di risalire la china e tornare a occupare posizioni più nobili della classifica.

Per quanto riguarda gli scontri diretti, il bilancio sorride nettamente al tedesco, che conduce per 3-1. L'unico precedente sulla terra battuta, disputato agli Internazionali d'Italia a Roma nel 2019, ha visto Zverev imporsi in due set.

Questo storico sulla superficie specifica del match di Monaco potrebbe rappresentare un ulteriore vantaggio psicologico per il giocatore di casa.

La partita si preannuncia come un importante banco di prova per le ambizioni di entrambi. Zverev, con il favore del pronostico, del pubblico e dei precedenti, dovrà scrollarsi di dosso le incertezze mostrate nel suo ultimo incontro e imporre fin da subito la pesantezza dei suoi colpi. Kecmanovic, dal canto suo, non ha nulla da perdere e proverà a trasformare la sua tenacia in un'arma per incrinare le certezze del suo avversario, puntando a sfruttare ogni eventuale passaggio a vuoto per costruire quella che sarebbe un'impresa di grande valore per la sua stagione.