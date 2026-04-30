Alexander Zverev ha centrato l'accesso alle semifinali del Masters 1000 di Madrid, superando l'italiano Flavio Cobolli con un netto 6-1, 6-4. Il tedesco, campione a Madrid (2018, 2021), ha mostrato grande solidità, dominando il servizio e concedendo poco all'avversario.

L'incontro si è disputato giovedì sul campo dello stadio Manolo Santana, nell'ambito del Mutua Madrid Open. Zverev ha imposto il ritmo, lasciando a Cobolli sette punti sulla prima di servizio e chiudendo il match in novanta minuti.

Zverev: soddisfazione e rispetto per Cobolli

"È incredibile", ha commentato Zverev, soddisfatto del risultato.

"Ora devo solo superare questo ostacolo", ha aggiunto. Nonostante la sconfitta subita da Cobolli a Monaco, Zverev ha chiarito: "Nessuna vendetta... Adoro Flavio, è uno dei miei preferiti. Ho un ottimo rapporto con lui e suo padre".

Il prossimo avversario sarà il giovane belga Alexander Blockx, 21 anni e numero 69 del mondo, rivelazione a Madrid.

Record di Zverev e l'exploit di Blockx

Con questa vittoria, Zverev ha raggiunto la semifinale in sette degli ultimi otto Masters 1000, confermando la sua costanza. È il quarto uomo nella storia a raggiungere le semifinali nei primi quattro Masters 1000 stagionali, un traguardo come Federer, Nadal e Sinner.

Il percorso di Alexander Blockx a Madrid è eccezionale.

Il belga ha eliminato il campione in carica Casper Ruud (6-4, 6-4), conquistando la sua prima semifinale Masters 1000. Blockx, ex numero uno junior, ha impressionato con un gioco determinato, pur non avendo mai vinto un match ATP su terra prima.