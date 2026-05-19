Il programma di ginnastica artistica femminile degli Stati Uniti ha recentemente ospitato il suo campo nazionale di maggio, un evento di significativa importanza che ha riunito ventisette atlete di talento, sia nella categoria junior che senior. Il raduno si è svolto nella suggestiva cornice di FlipFest a Crossville, Tennessee, e ha rappresentato un appuntamento cruciale per la definizione della squadra che avrà l'onore di rappresentare gli USA ai prossimi Campionati Panamericani 2026.

Questo incontro non è stato soltanto un'occasione per la valutazione tecnica delle singole ginnaste, ma ha anche avuto l'obiettivo primario di rafforzare la coesione e lo spirito di squadra, elementi indispensabili in vista delle sfide internazionali.

La federazione ha dimostrato una chiara strategia nel voler costruire un gruppo ampio, versatile e altamente competitivo. Sebbene il campo avesse la funzione esplicita di selezione ufficiale per i Panamericani, alcune delle atlete presenti hanno optato per non partecipare alla fase selettiva, pur prendendo parte al raduno.

Le protagoniste del campo nazionale e le assenze notevoli

L'elenco delle partecipanti ha incluso un mix equilibrato di atlete affermate e giovani promesse emergenti. Tra le ginnaste senior che hanno preso parte a questo importante appuntamento figurano Skye Blakely, Charleigh Bullock, Dulcy Taylor, Reese Esponda, Addy Fulcher, Jayla Hang, Greta Krob, Zoey Molomo, Caroline Moreau, Claire Pease, Lila Richardson, Hezly Rivera, Joscelyn Roberson, Alessia Rosa, Simone Rose e Leanne Wong.

La loro presenza sottolinea la profondità del talento a disposizione.

Per quanto riguarda la categoria junior, le atlete presenti erano Espy Chang, Vivi Crain, Aulya Daniels, Avery Haines, Amariah Moore, Amia Pugh‑Banks, Paisley Ritger, Cassandra Tan, Addalye VanGrinsven, Audrey VanGrinsven e Sydney Williams, tutte pronte a dimostrare il loro potenziale in un contesto di alto livello.

Un'assenza che non è passata inosservata è stata quella di Jade Carey, la celebre medaglia d'oro olimpica. L'atleta ha recentemente annunciato il suo atteso ritorno alle competizioni ed è già previsto il suo impegno all'American Classic in Minnesota il mese prossimo. La sua mancata partecipazione al campo nazionale è stata apparentemente dovuta a un impegno personale, come suggerito dalle immagini di un addio al nubilato che Carey ha condiviso pubblicamente.

Dettagli sulla selezione per i Campionati Panamericani 2026

La fase di selezione per i Campionati Panamericani 2026 ha visto un gruppo specifico di atlete impegnarsi attivamente. Tra le senior, hanno partecipato a questa cruciale selezione Charleigh Bullock, Addy Fulcher, Greta Krob, Claire Pease e Lila Richardson. Per la categoria junior, le ginnaste che hanno preso parte alla selezione sono state Espy Chang, Vivi Crain, Aulya Daniels, Amariah Moore, Amia Pugh‑Banks e Paisley Ritger, tutte determinate a conquistare un posto in squadra.

A completare il quadro della squadra, è stato inoltre annunciato che Alessia Rosa e Paisley Ritger sono state designate come riserve viaggianti per la squadra Pan-Am. Questo ruolo è di fondamentale importanza per garantire flessibilità e copertura in caso di necessità, evidenziando la meticolosa pianificazione nella composizione del team statunitense.