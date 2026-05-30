Lorena Wiebes ha conquistato una netta vittoria nella prima tappa del Giro d’Italia Women, imponendosi con una potente volata sul traguardo di Ravenna. L'atleta olandese del team SD Worx ha tagliato per prima il nastro d'arrivo dopo 139 chilometri di gara, partiti da Cesenatico, e si è così aggiudicata la prima ambita maglia rosa della competizione. La tappa, disputata il 30 maggio 2026, ha visto sfidarsi alcune delle migliori velociste a livello internazionale, con Wiebes che ha dimostrato la sua superiorità.

La frazione si è animata negli ultimi chilometri, dopo che una fuga iniziale è stata annullata dal gruppo a circa cinquanta chilometri dall'arrivo.

Da quel momento in poi, le formazioni delle sprinter e quelle impegnate per la classifica generale hanno preso il controllo, gestendo con attenzione il circuito cittadino di Ravenna. L'obiettivo era mantenere le proprie leader al sicuro da cadute e posizionarle al meglio per lo sprint finale. In particolare, Anna van der Beggen e Barbara Guarischi della SD Worx hanno svolto un lavoro fondamentale per lanciare Wiebes: Guarischi ha scortato la compagna fino a poco dopo il flamme rouge, a un chilometro dal traguardo, lasciandola poi in posizione ideale per l'attacco decisivo.

Il trionfo in volata e le parole della vincitrice

Il momento clou della tappa è stato lo sprint finale. Millie Couzens ha condotto il gruppo attraverso una chicane a trecento metri dall'arrivo, ma la sua sprinter, Charlotte Kool, non è riuscita a trovare lo spazio per emergere.

Lorena Wiebes ha saputo sfruttare al meglio la scia di Couzens, lanciando il suo scatto con tempismo perfetto e resistendo con determinazione al ritorno delle avversarie. Ha così tagliato il traguardo in prima posizione, celebrando una vittoria frutto di un grande lavoro di squadra.

“È incredibile. La squadra ha lavorato davvero tanto tutto il giorno per controllare la fuga. C’è stato molto caos sul circuito locale, come ci aspettavamo, ma potevo fidarmi delle mie compagne. Abbiamo fatto la maggior parte del lavoro prima di entrare nel circuito. Poi anche le squadre dei leader della generale volevano tenere le loro atlete al sicuro da eventuali cadute. Ci siamo concentrate sull’ultimo giro per restare unite e scegliere il momento giusto per lo sprint”, ha dichiarato una raggiante Wiebes al termine della prova, sottolineando l'importanza del supporto del suo team.

Prospettive per le prossime tappe

Sul podio, alle spalle di Lorena Wiebes, si sono classificate l'italiana Elisa Balsamo, seconda, e l'irlandese Lara Gillespie, terza. La quarta posizione è stata conquistata da Chiara Consonni. Con questa vittoria, Wiebes non solo indossa la maglia rosa, ma si conferma anche tra le principali favorite per le prossime sfide. La prossima frazione del Giro d’Italia Women offrirà un'altra significativa opportunità alle velociste, con il percorso che condurrà le atlete da Roncade a Caorle, promettendo una nuova ed entusiasmante sfida tra le specialiste dello sprint.