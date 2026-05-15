Elina Svitolina ha conquistato l'accesso alla finale femminile degli Internazionali d'Italia, superando Iga Swiatek in una combattuta semifinale. L'incontro, disputato al Foro Italico, ha visto la tennista ucraina prevalere sulla polacca con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-2, dopo due ore e tredici minuti di gioco. Per Svitolina, già vincitrice del torneo nelle edizioni 2017 e 2018, questa finale rappresenta un ritorno prestigioso a Roma, dove affronterà Coco Gauff per il titolo.

La partita ha preso il via con Svitolina che si è aggiudicata il primo set per 6-4, mostrando maggiore solidità e capitalizzando gli errori di Swiatek.

Tuttavia, l'ex numero uno del mondo, Iga Swiatek, ha reagito con forza nel secondo set. Elevando il proprio livello di gioco, in particolare al servizio, ha incrementato la percentuale di prime palle in campo e ha messo in seria difficoltà la rivale, chiudendo il parziale sul 6-2 e ristabilendo la parità.

La svolta decisiva nel terzo set

Il set decisivo ha evidenziato la tempra di Svitolina. L'ucraina ha mostrato grande determinazione e notevole capacità difensiva, salvando tre palle break cruciali nel game d'apertura. Subito dopo, ha sferrato un colpo importante, strappando il servizio a Swiatek e portandosi in vantaggio. Consolidando il break, Svitolina ha esteso il suo vantaggio fino al 3-0, mantenendo un controllo saldo sul match.

Swiatek non è riuscita a trovare la chiave per rientrare, lasciando via libera a Svitolina che ha chiuso il set con un altro 6-2, assicurandosi così l'accesso alla finale.

Al termine dell'incontro, Elina Svitolina ha espresso la sua profonda soddisfazione: "È incredibile, la sensazione è semplicemente irreale. Dopo tanti anni, essere di nuovo qui in finale è davvero straordinario. E farlo in questo modo è ancora più speciale", ha dichiarato l'atleta, sottolineando l'importanza di questo traguardo.

Il percorso di Svitolina e la sfida con Gauff

Questa vittoria su Swiatek segna la terza finale stagionale per Svitolina, che in precedenza aveva già trionfato ad Auckland e raggiunto l'ultimo atto a Dubai.

Il suo percorso agli Internazionali d'Italia è stato impreziosito anche dall'eliminazione di Elena Rybakina in semifinale, a riprova di un eccellente stato di forma. Nella finale, Svitolina si misurerà con la giovane e talentuosa Coco Gauff, attuale numero quattro del mondo, che ha conquistato il suo posto superando Sorana Cirstea con un doppio 6-4, 6-3. L'incontro di Roma rappresenterà il sesto confronto diretto tra le due tenniste, con Svitolina in vantaggio per 3-2 nei precedenti, sebbene questa sarà la loro prima sfida sulla terra battuta.

Per Iga Swiatek, invece, la stagione sulla terra rossa prosegue senza aver raggiunto titoli o finali, un risultato inaspettato per la forte giocatrice polacca. Ora, la sua attenzione si sposta interamente sul prossimo appuntamento del Roland Garros, dove cercherà il riscatto e l'opportunità di dimostrare ancora una volta il suo valore su questa superficie.