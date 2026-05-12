Il ministro Andrea Abodi ha espresso perplessità sulla contemporaneità tra il derby Roma-Lazio e la finale degli Internazionali d’Italia. La sua dichiarazione, “ci si poteva pensare prima”, critica la pianificazione degli eventi, generando preoccupazioni per l’ordine pubblico e la logistica. La sovrapposizione crea sfide per sicurezza e gestione flussi.

Sicurezza e gestione del pubblico: le sfide

La finale degli Internazionali d’Italia è fissata per la domenica pomeriggio al Foro Italico, mentre il derby capitolino è in programma nello stesso giorno.

Questa concomitanza ha allarmato Questura e Prefettura di Roma, che temono un sovraccarico delle infrastrutture e dei dispositivi di sicurezza. La gestione del deflusso di migliaia di tifosi e spettatori è complessa, aggravata da limitazioni nell’area pedonale attorno all’Olimpico e dalle misure di sicurezza per l’accesso al Centrale. Sicurezza e fluidità del traffico prioritarie.

Abodi: posizione e ipotesi di rinvio

Il ministro Abodi ha ribadito la necessità di maggiore lungimiranza nella programmazione, sottolineando come una più attenta pianificazione avrebbe potuto prevenire tale sovrapposizione. Ha esortato la Lega Serie A a valutare le “contestualità” non solo per gli atleti, ma anche per il pubblico.

L’ipotesi di posticipare il derby a lunedì sera, soluzione per alleggerire la pressione, si scontra con vincoli regolamentari e diritti televisivi, rendendo la decisione difficile.

Proposte istituzionali per una soluzione

Per affrontare le criticità, l'assessore ai Grandi Eventi del Comune di Roma, Alessandro Onorato, ha proposto di disputare la finale del torneo di tennis la domenica e programmare il derby per il lunedì sera alle 20.45. L'obiettivo: evitare il sovraccarico e tutelare la sicurezza dei tifosi. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha confermato che le opzioni sono limitate. Ha escluso l'orario delle 20.45 della domenica per motivi di ordine pubblico, indicando come unica alternativa praticabile per la domenica quella delle 12.30. La possibilità di uno spostamento a lunedì, sebbene complessa, è considerata per una migliore gestione.