Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha manifestato un profondo apprezzamento per le recenti prestazioni di Luna Rossa, definendo il team velico come "la nostra Nazionale". Questa dichiarazione arriva in seguito alle regate di Cagliari, dove la squadra ha evidenziato una notevole competitività, estesa con successo anche alle categorie giovanili e femminili, a riprova di un modello vincente e inclusivo. L'entusiasmo del ministro si proietta già verso la prossima edizione della Coppa America, che vedrà Napoli come città ospitante, un evento che promette di accendere l'attenzione internazionale.

Il riconoscimento del ministro

Il ministro Andrea Abodi ha ribadito con forza il suo riconoscimento per il team, affermando: “Quello che è successo a Cagliari dimostra la competitività di Luna Rossa, anche con i giovani e al femminile. È la dimostrazione che il modello è vincente. Luna Rossa è la nostra Nazionale; mostra una maglia diversa, il campo di gioco è diverso ma lo spirito che accenderà sarà quello della Nazionale”. Le parole di Abodi evidenziano non solo i successi sportivi, ma anche il valore simbolico che Luna Rossa incarna per l'Italia, unendo l'eccellenza tecnica alla capacità di ispirare attraverso un impegno che travalica i confini della vela agonistica.

Napoli pronta a vivere la Coppa America

L'attesa per la Coppa America a Napoli è palpabile. Il ministro Abodi ha descritto l'atmosfera nella città partenopea come un vero e proprio "impazzimento per l’evento", un entusiasmo che, a suo dire, "si sente in tutto il mondo". Ha poi illustrato come Sport e Salute stia curando gli aspetti organizzativi collaterali alla competizione, sottolineando l'introduzione di una nuova formula per l'America’s Cup. Questa edizione si distingue dalle precedenti, storicamente più focalizzate sul defender, ovvero New Zealand. L'auspicio è chiaro: "Noi speriamo di poter sostituire New Zealand", ha dichiarato Abodi, esprimendo l'ambizione italiana di conquistare il prestigioso trofeo.

La Coppa America a Napoli: un appuntamento storico

L'edizione del 2027 della Coppa America segnerà un momento storico per l'Italia, ospitando per la prima volta la prestigiosa regata con Napoli come città fulcro. In questa 38ª edizione, Luna Rossa si ergerà a rappresentante del Circolo del Remo e della Vela Italia, consolidando la sua posizione di principale sfidante nazionale. Il team ha investito in un robusto programma di sviluppo, che include l'integrazione di giovani talenti e la formazione di squadre femminili, dimostrando una visione lungimirante e inclusiva. Grazie a questo percorso, Luna Rossa si presenta come uno dei più accreditati contendenti al titolo, pronta a scrivere una nuova pagina nella storia della vela internazionale e a portare alto il nome dell'Italia.