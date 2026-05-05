Achille Polonara ha annunciato il suo ritiro dal basket giocato. L'addio è stato comunicato tramite Instagram, dove l'atleta ha ringraziato «coaches, compagni, staff medico di ogni squadra [...] per avermi fatto sentire un BRAVO giocatore ma soprattutto un Uomo...» e i critici: «Grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!!»

Polonara ha spiegato la decisione: «Vorrei che questo momento non arrivasse mai. Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali, ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!!» Il messaggio si è concluso con un toccante: «Mi mancherai palla a spicchi», dopo la sua battaglia contro la leucemia.

Carriera e malattia

Polonara (classe 1991). Carriera segnata da problemi di salute: nel 2023 ha affrontato un tumore ai testicoli, e nel giugno 2025 gli è stata diagnosticata una leucemia mieloide acuta. Era vicino a vincere lo scudetto con la Virtus Bologna e a un Europeo con la Nazionale.

Dopo trapianto di midollo osseo (settembre) e coma (ottobre), Polonara si è ripreso, riprendendo gli allenamenti. Ha compreso di non poter più essere il giocatore di prima. Il ritiro è giunto dopo la retrocessione della Dinamo Sassari.

Un addio significativo

Il messaggio di Polonara ha commosso la pallacanestro. Le sue parole, cariche di gratitudine e consapevolezza, testimoniano la forza nell'affrontare malattia e ritiro.

Il suo desiderio, «Voglio che mi ricordiate per quel che ero!!», sottolinea la volontà di lasciare un ricordo positivo. Con questo gesto, Polonara chiude un capitolo sportivo, preservando la memoria della sua versione migliore e affrontando con dignità un nuovo percorso, esempio per appassionati e giovani atleti.