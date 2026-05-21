Il mondo del tennis è in lutto per la scomparsa di Howard Fendrich, stimato giornalista dell'Associated Press, deceduto a 55 anni a causa di un cancro. La notizia è stata confermata dalla moglie, Rosanna Maietta, che ha riferito il decesso avvenuto al Johns Hopkins Hospital di Baltimora.

La malattia gli era stata diagnosticata circa tre mesi prima, al suo rientro dalla copertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano. Nel corso della sua distinta carriera trentennale, Fendrich ha raccontato oltre settanta tornei del Grande Slam, affermandosi come cronista appassionato e pluripremiato.

Il ricordo di Roger Federer e l'eredità nel tennis

L'ex numero uno al mondo, Roger Federer, ha ricordato Fendrich come “una presenza costante e rassicurante nel mondo del tennis per molti anni”. Federer ha aggiunto: “Ha iniziato a seguire il tennis nel 2002, proprio quando stavo iniziando a emergere nel circuito, e col tempo è diventato parte integrante del tennis”. Il campione ha concluso il suo tributo affermando: “Tennis lost a wonderful journalist and a great person.”

Fendrich lascia la moglie Rosanna Maietta e i due figli, Stefano e Jordan, entrambi intenzionati a seguire le orme paterne nel giornalismo sportivo.

La sua lunga carriera, durata 33 anni, fu caratterizzata da una profonda conoscenza del tennis, da una scrittura vivace e dalla capacità di cogliere dettagli che sfuggivano anche agli spettatori più attenti.

La sua voce ha accompagnato generazioni di appassionati, raccontando con rigore e umanità le imprese dei protagonisti del circuito.

Una vita dedicata al giornalismo sportivo

Howard Fendrich è stato un giornalista sportivo nazionale che ha saputo portare i lettori all'interno di finali di Slam, momenti olimpici memorabili e persino discese alpine drammatiche. Aveva iniziato la sua carriera come stagista non retribuito a Roma, dove divenne fluente in italiano e lavorò inizialmente nel calcio europeo, prima di trasferirsi negli Stati Uniti per dedicarsi al tennis.

Nel corso della sua carriera, ricevette prestigiosi riconoscimenti, tra cui due Grimsley Awards per il miglior corpo di lavoro tra i giornalisti sportivi dell'AP, e numerosi premi per la scrittura sotto pressione.

La sua dedizione al mestiere emerse anche da numerosi aneddoti: durante uno sciopero della NFL, rimase seduto su una sedia pieghevole in attesa di dichiarazioni; in altre occasioni, interruppe una partita delle World Series per rispondere a una telefonata. I colleghi lo ricordano come un perfezionista, ironico, generoso e sempre pronto a condividere un Blow Pop per alleggerire le lunghe giornate di lavoro.