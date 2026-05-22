Alberto Bettiol ha trionfato nella tredicesima tappa del Giro d’Italia, tagliando il traguardo in solitaria a Verbania. Il corridore toscano ha conquistato la vittoria dopo essersi inserito nella fuga decisiva e aver attaccato nel momento cruciale, lasciando il norvegese Andreas Leknessund a ventisei secondi. Questa è la terza vittoria italiana in questa edizione del Giro, dopo i successi di Filippo Ganna e Davide Ballerini.

La frazione, partita da Alessandria e quasi interamente pianeggiante con due salite negli ultimi trenta chilometri, era ideale per gli attaccanti.

Bettiol, che da tempo risiede nella zona con la sua compagna, ha celebrato un successo particolarmente sentito, con la sua famiglia presente sul Lago Maggiore. Il gruppo dei favoriti, guidato dalla maglia rosa Afonso Eulalio, è giunto con oltre tredici minuti di ritardo, scegliendo di risparmiare energie in vista del prossimo tappone alpino. Filippo Ganna, che ambiva a vincere nella sua Verbania, non è riuscito a unirsi al gruppo di testa, che includeva anche gli italiani Francesco Busatto e Mirco Maestri.

La strategia vincente e le parole di Bettiol

Il momento chiave della tappa si è consumato sull’ultima salita di Ungiasca, dove Bettiol ha risposto all’attacco di Leknessund, mantenendolo a vista e superandolo con determinazione poco prima dello scollinamento.

Nella successiva discesa verso Verbania, il toscano ha incrementato costantemente il suo vantaggio, assicurandosi la sua seconda vittoria assoluta al Giro. “Vinco poco, ma farlo così mi rende davvero felice – ha dichiarato Bettiol – è un ricordo che porterò con me per sempre. Qui a Verbania c’era tutta la mia famiglia, e anche quella della mia compagna. Lei è di qui e questa ormai è la mia seconda casa”. Ha poi aggiunto: “La cosa più difficile era entrare nella fuga di stamattina. Ce l’ho fatta e poi è andato tutto meglio del previsto. Del finale conosco ogni curva, ogni chilometro, specie della salita. Sapevo che l’ultimo tratto andava affrontato a tutta e che ci sarebbero stati ottimi scalatori, ma ero consapevole che la mia condizione fosse buona.

Sono felicissimo di aver finalmente conquistato una vittoria con questa squadra”.

Il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, ha espresso il suo apprezzamento per l’impresa di Bettiol: “Alberto ha compiuto un’autentica impresa, confermando che si tratta di un corridore a cui non piacciono le cose facili. È un atleta di spessore, che non si risparmia mai. Verbania è la sua seconda casa e sappiamo come sia difficile essere ‘profeta in patria’, ma non per lui, che ha compiuto un’impresa simile anche quando vinse il titolo italiano in Toscana”.

Classifica generale e prossimi impegni

La classifica generale non ha subito scossoni significativi. Afonso Eulalio mantiene saldamente la maglia rosa, con un vantaggio di trentatré secondi su Jonas Vingegaard.

I principali contendenti hanno preferito non forzare, in attesa della quindicesima tappa in Val d’Aosta. La prossima frazione, di 133 chilometri da Aosta a Pila, presenterà un dislivello di 4.350 metri e cinque gran premi della montagna, promettendo una battaglia accesa per la leadership. Eulalio cercherà di difendere il suo primato, mentre Vingegaard sarà atteso alla spallata decisiva per tentare di conquistare la maglia rosa.

La giornata di Verbania ha così offerto un grande spettacolo, con un successo meritato frutto di strategia e perfetta condizione. L'attenzione si sposta ora sulle impegnative salite alpine, dove il Giro d’Italia entrerà nel vivo della sua fase cruciale.