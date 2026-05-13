Carlos Alcaraz, costretto a saltare il resto della stagione sulla terra battuta per recuperare da un infortunio al polso, è tra i protagonisti del primo numero globale dedicato allo sport di Vanity Fair, che celebra alcune delle più grandi stelle dello sport mondiale, tra cui A'ja Wilson e Kylian Mbappé.

Oltre a una nuova intervista, il tennista spagnolo appare in una serie di scatti realizzati durante il Miami Open, completamente ricoperto di terra rossa e vestito con capi firmati Louis Vuitton e Nike.

Alcaraz, che a gennaio ha completato il Career Grand Slam conquistando gli Australian Open, racconta come stia vivendo il sogno di ogni atleta, ma allo stesso tempo cerchi un equilibrio tra la carriera e la vita privata.

Parla Alcaraz

“So di vivere una vita da sogno, la vita che ho sempre desiderato”, racconta Alcaraz. “Ma a volte vorrei avere più momenti per me stesso, per fare le cose che farebbe un ragazzo di 22 anni.”

Tra i modi con cui prova a ritagliarsi spazi personali ci sono anche i suoi cambi di look, spesso sorprendenti e discussi dai tifosi. Negli ultimi anni è passato dal biondo platino a un taglio rasato molto corto poco prima degli US Open dello scorso anno.

“Cerco di fare in modo che non sia un disastro, ma se c’è qualcosa che voglio fare, la faccio”, spiega il campione spagnolo. “Se dovessi ascoltare l’opinione di tutti, impazzirei, no?”

Alcaraz vs Sinner: "Ci aiutiamo a dare sempre il meglio"

Nel corso dell’intervista, Alcaraz parla anche della rivalità con Jannik Sinner, con cui sta dominando il circuito maschile nonostante la giovane età.

“Stiamo mostrando al mondo che possiamo scendere in campo e dare il massimo, cercando di mettere in difficoltà l’altro e di batterci a vicenda, ma poi fuori dal campo essere semplicemente due ragazzi che vanno molto d’accordo”, racconta. “Ci aiutiamo a dare sempre il meglio.”

“Stiamo lottando per lo stesso obiettivo, ma non c’è bisogno di odiarsi solo perché vogliamo la stessa cosa”, aggiunge Alcaraz. “Quando competi a questo livello, avere un’amicizia stretta è complicato. Ma si può fare. E io sono favorevole.”

Mentre continua la sua rincorsa alla storia del tennis, i paragoni con le grandi leggende del passato sono inevitabili. Tra i nomi citati ci sono quelli di Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Proprio Djokovic ha recentemente dichiarato che Alcaraz unisce “il meglio di tutti e tre i mondi”, riferendosi ai celebri “Big Three”. Un paragone che lo spagnolo apprezza, pur sottolineando di voler seguire una strada personale.

“Siamo arrivati a un punto in cui i paragoni sono finiti. Ed è davvero bello”, conclude Alcaraz. “Ma io continuo a seguire il mio stile, quello che ho creato e perfezionato con il lavoro. Non ho copiato nessuno. Ora la gente sa chi è Carlos Alcaraz.”