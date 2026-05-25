Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha espresso profonda delusione e amarezza al termine di una stagione che ha visto la squadra mancare la qualificazione alla Champions League. In una conferenza stampa post-partita, Allegri ha affrontato apertamente le difficoltà riscontrate, sottolineando come la formazione abbia faticato a mantenere la concentrazione e una adeguata reazione nervosa nei momenti cruciali.

“Siamo delusi e amareggiati. Va accettato il verdetto del campo”, ha dichiarato il tecnico, evidenziando la necessità di accettare l'esito sportivo.

Ha poi aggiunto che, sebbene non sia il momento opportuno per giudizi affrettati, “poi andranno fatte a 360°” delle valutazioni complete e approfondite sull'andamento complessivo.

Allegri ha voluto spendere parole di encomio per i suoi giocatori, difendendone l'impegno e la dedizione. “Ai ragazzi non ho da rimproverare niente, hanno messo sempre il cuore in campo”, ha affermato, riconoscendo lo sforzo costante profuso sul terreno di gioco.

Le responsabilità del tecnico e le riflessioni sul futuro

Interrogato sulla possibilità di dimissioni, Massimiliano Allegri ha risposto con grande lucidità e freddezza, invitando a un'analisi oggettiva della situazione. “Bisogna avere la lucidità e la freddezza di analizzare il tutto.

Se la squadra è arrivata quinta ci meritiamo la classifica”, ha spiegato, accettando la posizione finale in classifica come un risultato meritato sul campo.

Il tecnico ha poi assunto su di sé la piena responsabilità per le difficoltà incontrate dalla squadra. Alla domanda sulla mancanza di soluzioni tattiche o strategiche nell'arco di tre mesi, Allegri ha replicato con fermezza: “Mi prendo la responsabilità, dovevo trovarla io.” Questa dichiarazione sottolinea la sua auto-critica e la volontà di non scaricare le colpe su altri.

Allegri ha ribadito che, nonostante la delusione, è fondamentale mantenere la calma e la prospettiva per le prossime fasi di valutazione. Ha riconosciuto che la squadra ha mostrato lacune nella fase difensiva e una carenza di reazione emotiva, elementi che saranno oggetto di attenta analisi.

Nonostante ciò, ha voluto esprimere ancora una volta la sua fiducia nei confronti dei suoi calciatori, ringraziandoli per l'impegno e la passione dimostrati durante l'intera annata sportiva.

La stagione della Juventus si è dunque conclusa con esiti al di sotto delle aspettative iniziali. Allegri ha reiterato di non avere alcun appunto da muovere ai suoi atleti, elogiandoli per aver sempre dato il massimo. Ha concluso sottolineando che il quinto posto in classifica è il giusto riflesso della performance stagionale e che ora è indispensabile un approccio lucido per esaminare ogni aspetto dell'annata appena trascorsa.