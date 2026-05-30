Il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli è in sospeso, legato alla risoluzione di una questione economica con il Milan. Il tecnico livornese, licenziato al termine della stagione, resta formalmente sotto contratto con il club rossonero. Per finalizzare il suo trasferimento al club partenopeo, Allegri richiede una buonuscita, calcolata sulla differenza tra il suo attuale stipendio e quello previsto dal nuovo accordo con il Napoli. Questa condizione è imprescindibile per il suo passaggio in azzurro.

Dettagli economici e contrattuali

Il contratto che lega Allegri al Milan sarebbe scaduto il 30 giugno 2027, con un ingaggio annuo di 5,5 milioni di euro netti. L'offerta del Napoli prevede una cifra inferiore di circa un milione di euro. Questa disparità economica è il fulcro della richiesta di buonuscita avanzata da Allegri al Milan. Fino a quando non sarà raggiunto un accordo definitivo su questa compensazione, il tecnico non potrà firmare con il club partenopeo, rimanendo vincolato alla società milanese. Richiede una soluzione chiara per le parti.

L'evoluzione della trattativa

La trattativa per la risoluzione contrattuale tra Allegri e il Milan è destinata a durare ancora qualche giorno. L'interesse di entrambe le parti è trovare una rapida transazione che consenta al tecnico di liberarsi e assumere l'incarico al Napoli.

Nel frattempo, Allegri ha già avviato un confronto con il direttore sportivo Giovanni Manna per esaminare le prospettive di mercato del club azzurro. Tra i nomi, spicca Adrien Rabiot, centrocampista considerato un fedelissimo di Allegri e possibile primo colpo per la campagna acquisti del Napoli.

Tempistiche e aspetti legali

L'ufficializzazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli potrebbe slittare fino al 3 giugno. Questa dilazione è dettata da ragioni legali: è indispensabile raggiungere un accordo formale e scritto tra Allegri e il Milan riguardo alla buonuscita. Tale compensazione, stimata intorno a un milione di euro, deve essere definita prima di poter procedere con la firma del nuovo contratto.

Il lungo weekend, con la festività del 2 giugno, non facilita la rapidità delle negoziazioni. Si prevede che da martedì 3 giugno, i legali delle parti possano incontrarsi per finalizzare l'intesa, aprendo così la strada all'ufficializzazione del nuovo corso tecnico del Napoli.