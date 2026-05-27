Il Napoli si trova in una fase cruciale per la scelta del nuovo allenatore dopo l’addio di Antonio Conte. La decisione finale, che vede coinvolti Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, è attesa entro una settimana, prima della partenza del presidente De Laurentiis per Los Angeles.

I candidati per la panchina azzurra

Il club partenopeo ha intensificato i contatti. Massimiliano Allegri, libero dopo l’esonero dal Milan, ha già un’intesa di massima per un biennale. Vincenzo Italiano, sotto contratto col Bologna, ha visto i suoi agenti incontrare i dirigenti del Napoli a Roma.

Un confronto tra il suo entourage e la dirigenza del Bologna è previsto per valutare la risoluzione anticipata.

Le valutazioni di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis sta raccogliendo informazioni sui due candidati, valutandone pro e contro. Allegri è considerato un profilo solido, con successi e una gestione simile a quella di Conte. Italiano, invece, rappresenta una scommessa, apprezzato per il suo calcio propositivo ma meno collaudato. La scelta del tecnico precederà le decisioni su mercato e programmazione tecnica.

Gli ultimi sviluppi

Nella giornata odierna, il Napoli ha fissato un nuovo contatto con Allegri, con una bozza di accordo biennale già pronta. Italiano è ancora in corsa, ma il suo futuro dipende dall’incontro con il Bologna previsto per domani.

Alcune informazioni indicano che Italiano avrebbe superato Allegri nella corsa alla panchina, con un accordo ormai vicino. Tuttavia, la pista Allegri resta viva, grazie alla sua disponibilità immediata e al gradimento dei tifosi.

La decisione finale spetterà a De Laurentiis, che ha fissato un termine interno per chiudere la scelta prima del suo viaggio negli Stati Uniti.