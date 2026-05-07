Gli Internazionali BNL d'Italia a Roma si preparano a ospitare un affascinante derby tedesco tra Alexander Zverev, numero 3 del mondo e tra i favoriti per la vittoria finale, e il connazionale Daniel Altmaier, in cerca dell'impresa che potrebbe svoltare la sua stagione. La sfida, valida per i trentaduesimi di finale del Masters 1000, andrà in scena sulla terra battuta del Foro Italico venerdì 8 maggio. In palio c'è un posto nei sedicesimi di finale, un traguardo che per Zverev rappresenta la normalità, mentre per Altmaier sarebbe un risultato di grande prestigio.

Zverev favorito a Roma: le quote

Le agenzie di scommesse indicano un favorito quasi assoluto. Il divario tra i due giocatori, in termini di ranking, esperienza e successi, si riflette in quote che lasciano poco spazio all'interpretazione. 10Bet offre la vittoria di Alexander Zverev a 1.06, mentre un successo di Daniel Altmaier è valutato 8.00. La musica non cambia su Betfair, che propone Zverev a 1.07 e Altmaier a 9.00. Queste cifre sottolineano come il mercato consideri la vittoria del numero 3 del mondo quasi una formalità. Il pronostico pende in maniera schiacciante dalla parte di Zverev. La sua superiorità tecnica, la consistenza del suo gioco sulla terra rossa e la capacità di gestire la pressione nei grandi tornei lo rendono il candidato naturale alla vittoria, molto probabilmente in due set.

Per Altmaier, servirà una prestazione perfetta, unita a un inaspettato calo di rendimento del suo avversario, per poter sovvertire un esito che appare già scritto.

Analisi tecnica: Altmaier, coraggio e incostanza

Daniel Altmaier arriva a questo appuntamento dopo aver superato un'autentica maratona al primo turno contro Zhizhen Zhang, vinta in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-4. I suoi numeri rivelano un giocatore dal grande coraggio ma anche dalla fisiologica incostanza. Spiccano gli 11 ace messi a segno, un'arma fondamentale che gli ha permesso di uscire da situazioni complicate. Tuttavia, la percentuale di prime di servizio in campo si è attestata su un modesto 64%, con un rendimento del 72% quando la prima è entrata.

Più vulnerabile sulla seconda di servizio (53% di punti vinti), ha concesso 6 palle break, riuscendone a salvare la metà. Il dato più significativo è il perfetto equilibrio tra vincenti (25) ed errori non forzati (25), che descrive un tennista aggressivo, disposto a prendersi rischi per comandare lo scambio. La sua tenacia è dimostrata anche dai 2 match point salvati nel corso dell'incontro.

Zverev, dominio da fondocampo

Alexander Zverev, invece, si presenta a Roma forte delle ottime prestazioni offerte a Madrid, dove il suo cammino si è interrotto solo in semifinale. Il suo ultimo match analizzato, la vittoria contro Alexander Blockx, mostra un giocatore in pieno controllo e fiducia. Le sue statistiche sono impressionanti: un altissimo 77% di prime palle in campo, con le quali ha vinto l'85% dei punti.

Anche con la seconda ha mantenuto un rendimento eccellente (67%). Il dato più eloquente è non aver concesso neanche una palla break, sintomo di un dominio assoluto nei propri turni di battuta. Il rapporto tra vincenti (35) ed errori gratuiti (15) è da top player, a testimonianza di un tennis potente, preciso e con un margine di errore ridottissimo. L'unico neo, se così si può definire, è la bassa percentuale di conversione delle palle break (3 su 14), che comunque evidenzia la costante pressione esercitata in risposta.

Ranking e precedenti: un abisso di classifica

La classifica mondiale ATP fotografa perfettamente la distanza che separa i due atleti. Alexander Zverev è saldamente ancorato alla terza posizione del ranking, con un bottino di 5805 punti, confermando il suo status di membro dell'élite del tennis maschile.

La sua posizione è stabile e riflette la continuità di risultati ad altissimo livello. Dall'altra parte, Daniel Altmaier occupa la 64ª posizione con 860 punti, con un trend recente che lo ha visto scendere leggermente in classifica. Questo abisso di oltre 60 posizioni e quasi 5000 punti è il riflesso più fedele della diversa caratura dei due tennisti nel circuito. Nei precedenti scontri diretti, il bilancio è di 2-0 in favore di Zverev, che si è imposto in entrambi i casi su superfici veloci senza cedere neanche un set. Questo sarà il loro primo confronto sulla terra battuta, una superficie su cui entrambi si trovano a proprio agio ma dove la potenza e la solidità da fondocampo di Zverev potrebbero risultare ancora più decisive.

Il confronto al Foro Italico si prospetta quindi come una sfida tattica in cui Altmaier dovrà cercare di rompere il ritmo martellante del suo avversario, magari variando il gioco con palle corte e venendo a rete per accorciare gli scambi. Per Zverev, la chiave sarà mantenere le alte percentuali al servizio che lo hanno contraddistinto a Madrid e imporre da subito la pesantezza dei suoi colpi, evitando di farsi trascinare in un match lungo e dispendioso. La terra rossa di Roma attende questo derby tedesco, pronta a celebrare la potenza del favorito o a esaltarsi per l'impresa dello sfidante.