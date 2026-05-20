La governatrice della Sardegna, Alessandra Todde, ha enfaticamente sottolineato l’importanza strategica della regata preliminare della Louis Vuitton 38ª America’s Cup, in programma a Cagliari. L'evento, ha dichiarato, si configura come una straordinaria opportunità per il rilancio del Sud Italia. Durante un punto stampa con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la governatrice ha evidenziato che la Regione Sardegna ha stimato un ritorno economico di oltre 50 milioni di euro dagli eventi collegati alla regata preliminare, una cifra che, ha precisato, è destinata a essere rivista al rialzo, confermando l'ampio impatto finanziario atteso.

Todde ha inoltre rimarcato l'eccellenza di Cagliari come sede per la vela internazionale: “Siamo il contesto più importante per la vela, abbiamo un meteo meraviglioso – una rada che tutti ci invidiano, gli equipaggi l’hanno già capito visto che si allenano qua da tante settimane”. Ha definito l’evento un’occasione unica per “far capire che il mondo della vela può avere in questa città un approdo straordinario”, consolidando la posizione di Cagliari come polo d'attrazione per gli sport nautici di alto livello.

Un sistema coordinato per la valorizzazione territoriale

La governatrice Todde ha spiegato che l’organizzazione dell’evento è stata frutto di una pianificazione meticolosa e di un lavoro congiunto durato mesi.

“Le trattative sono iniziate molti mesi fa”, ha affermato, specificando che, una volta appreso che Napoli si era aggiudicata la manifestazione, si è iniziato a concepire un sistema sinergico. La presenza consolidata da dodici anni del team di Luna Rossa a Cagliari ha rappresentato un elemento chiave, offrendo un’opportunità ideale per valorizzare l’intera iniziativa. Questo approccio di sistema ha visto tutte le istituzioni coinvolte muoversi in maniera coordinata, garantendo il successo e la realizzazione dell'evento.

“Il Sud sta ripartendo”

La governatrice ha poi posto l'accento sulla profonda valenza simbolica di questa collaborazione e dell'evento stesso. “Il Sud sta ripartendo”, ha dichiarato con convinzione, “sta dimostrando che può essere capace di prendere in mano il suo destino, la sua competitività”.

Todde si è detta convinta che proprio la Sardegna e la Campania, regioni che condividono numerose affinità e filiere potenzialmente sinergiche, possano essere le pioniere di questo percorso di rilancio. Ha aggiunto che esiste un “piano di similitudini e di sinergie tra le città, ma anche tra le due regioni”, esprimendo piena fiducia in questo cammino condiviso e nella volontà di proseguirlo insieme.

In sintesi, Alessandra Todde ha presentato la regata preliminare della America’s Cup non solo come un’opportunità sportiva ed economica di grande portata, ma anche come un potente simbolo di rinascita per il Mezzogiorno. L'evento rafforza la collaborazione tra Cagliari e Napoli, e più in generale tra Sardegna e Campania, dimostrando la capacità del Sud di attrarre e gestire manifestazioni internazionali di prestigio attraverso lo sport della vela.