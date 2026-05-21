Un importante protocollo d'intesa è stato siglato il 21 maggio 2026 tra la Regione Campania, il Comune di Napoli, il Ministero dello Sport e Sport e Salute. L'accordo mira a consolidare la promozione e l'organizzazione dell'America's Cup, uno degli eventi velici più prestigiosi a livello mondiale, con una tappa prevista a Napoli. Questa intesa rappresenta un passo significativo per la valorizzazione del capoluogo campano e dell'intera regione nel panorama sportivo internazionale.

L'accordo istituzionale, frutto di una collaborazione sinergica tra i principali enti coinvolti, è stato concepito per assicurare il massimo successo della manifestazione.

Il documento definisce le linee guida operative e le strategie congiunte per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e logistici che ruotano attorno alla tappa napoletana dell'America's Cup. La firma del protocollo è avvenuta alla presenza dei massimi rappresentanti delle istituzioni coinvolte: il presidente della Regione Campania, il sindaco di Napoli, il ministro dello Sport e il presidente di Sport e Salute, sottolineando l'alto livello di impegno e coordinamento.

Obiettivi e Dettagli dell'Accordo per l'America's Cup

L'intesa siglata ha come obiettivo primario quello di elevare il profilo di Napoli e della Campania quali sedi privilegiate per ospitare eventi sportivi di risonanza internazionale.

Le parti firmatarie si sono impegnate a collaborare attivamente su diversi fronti strategici. Tra questi, spicca la promozione integrata del territorio, che mira a sfruttare la visibilità offerta dall'America's Cup per mettere in luce le bellezze e le potenzialità della regione.

Un altro pilastro dell'accordo riguarda la gestione e l'ottimizzazione delle infrastrutture esistenti, oltre alla realizzazione di nuove iniziative collaterali che arricchiscano l'esperienza dell'evento per residenti e visitatori. Il protocollo prevede inoltre l'apertura alla partecipazione di altri enti e soggetti, sia pubblici che privati, con l'intento di ampliare la rete di supporto e garantire una base solida per l'organizzazione dell'evento.

Ruolo Strategico degli Enti Coinvolti nell'Organizzazione

La riuscita dell'America's Cup a Napoli dipenderà anche dalla chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità di ciascun attore istituzionale. La Regione Campania e il Comune di Napoli assumeranno il compito di coordinare tutte le attività direttamente sul territorio, fungendo da fulcro per le operazioni locali. Il loro impegno sarà fondamentale per la gestione quotidiana e per l'interfaccia con la cittadinanza e gli operatori.

Il Ministero dello Sport garantirà il necessario supporto istituzionale, fornendo il quadro normativo e le risorse a livello nazionale per facilitare lo svolgimento dell'evento. Sport e Salute, la società pubblica italiana dedicata alla promozione dello sport, avrà un ruolo chiave nella gestione operativa e nella diffusione delle attività connesse all'America's Cup, contribuendo attivamente alla sua visibilità e al coinvolgimento del pubblico.

L'obiettivo comune e condiviso da tutti gli enti è rafforzare in maniera duratura l'immagine di Napoli come una città capace di ospitare con eccellenza grandi eventi sportivi, lasciando un'eredità positiva per il futuro.