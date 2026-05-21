Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha dichiarato che ospitare nei prossimi mesi la pre-regata della 38ª America's Cup rappresenta «una grande opportunità per tutto il nostro territorio». Manfredi ha rilasciato queste dichiarazioni a Cagliari, in occasione dell'inaugurazione delle regate preliminari che anticipano la fase finale della Coppa America 2027, evento che vedrà Napoli protagonista l'anno prossimo.

Le regate preliminari si svolgeranno dal 24 al 27 settembre, come annunciato a Cagliari dal ministro dello Sport Andrea Abodi. Il sindaco ha aggiunto che «la città saprà farsi trovare pronta per consolidare il suo ruolo di capitale internazionale, capace di garantire accoglienza, programmazione e servizi».

Manfredi ha inoltre evidenziato che, mentre proseguono i lavori di bonifica e rigenerazione a Bagnoli, sarà data centralità a Nisida e alla sua missione di riscatto sociale.

Dettagli sulle regate preliminari a Cagliari

La tappa inaugurale della 'Road to Naples' per la Louis Vuitton 38ª America's Cup si svolge questo fine settimana nelle acque della Baia degli Angeli, davanti alla città di Cagliari. Otto team internazionali si sfideranno nella Prelim Regatta, utilizzando le imbarcazioni AC40, con condizioni meteorologiche favorevoli previste dagli organizzatori.

Il Race Village, situato lungo la Via Roma nel centro di Cagliari, sarà accessibile gratuitamente al pubblico dalle ore 12. Gli spettatori potranno ammirare da vicino le imbarcazioni, assistere a spettacoli musicali e partecipare a diverse attività, tra cui la FIV Foil Academy, che offrirà dimostrazioni e interazioni con il pubblico.

Durante le giornate di regata, dal 22 al 24 maggio, sono previsti spettacolari fly-by delle imbarcazioni vicino alla costa e numerosi eventi collaterali, tra cui incontri con i velisti e spettacoli serali.

Nisida e Bagnoli al centro della programmazione cittadina

Nel corso della presentazione, Manfredi ha sottolineato il ruolo centrale che avranno Nisida e Bagnoli nella strategia di sviluppo e rigenerazione urbana di Napoli. Mentre proseguono i lavori di bonifica a Bagnoli, la città punta a valorizzare Nisida anche dal punto di vista sociale, in linea con la missione di riscatto dell'isola.

L'organizzazione delle regate preliminari e la futura fase finale della Coppa America a Napoli sono considerate occasioni strategiche per rafforzare l'immagine internazionale della città e favorire la crescita del territorio attraverso eventi sportivi di richiamo mondiale.