L'America's Cup trova nel Golfo di Napoli un teatro naturale, generando una ricaduta economica stimata in 1,5 miliardi di euro per la città. Questo è quanto dichiarato da Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, intervenuto a un forum dedicato all'evento. Oltre all'imponente impatto finanziario, l'evento mira a lasciare un significativo ritorno sociale in eredità al territorio.

Nepi Molineris ha evidenziato come l'organizzazione dell'America's Cup porterà benefici concreti, prevedendo che circa 3.000 famiglie troveranno alloggio in città e che le aziende locali potranno generare valore grazie all'indotto creato.

Un obiettivo primario è anche quello di avvicinare la popolazione della città metropolitana al mare, promuovendone la conoscenza e la fruizione. Particolare attenzione è rivolta al contrasto dell'abbandono scolastico, un tema su cui si intende intervenire con un lavoro importante e strutturato.

In quest'ottica di inclusione e sviluppo sociale, i giovani del quartiere di Caivano saranno protagonisti di un percorso virtuoso. Grazie allo sport, avranno l'opportunità di seguire le regate a Cagliari, dopo aver partecipato agli Internazionali a Roma. Nepi Molineris ha sottolineato come lo sport funga da ponte, collegando le periferie al centro e promuovendo sviluppo e valore a tutti i livelli. Sport e Salute si impegna attivamente nelle zone più svantaggiate, contrastando il fenomeno del drop out sia scolastico che sportivo, e dedicando ai giovani di Caivano un centro sportivo completamente ristrutturato e valorizzato.

Il Ruolo di Sport e Salute nello Sviluppo Sportivo

Sport e Salute S.p.A., precedentemente nota come Coni Servizi S.p.A. fino al 2018, è un'azienda pubblica italiana con la missione di promuovere e sviluppare lo sport a livello nazionale. La società, il cui unico azionista è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha la sua sede principale a Roma, all'interno del prestigioso complesso del Foro Italico. Il suo operato si concentra sulla promozione dell'attività fisica e sull'adozione di corretti stili di vita, attraverso il coordinamento di progetti su tutto il territorio e la gestione di risorse pubbliche destinate allo sport di base e di comunità.

Iniziative e Progetti per il Territorio

Tra le numerose iniziative promosse da Sport e Salute, spiccano progetti di grande rilevanza sociale.

Il programma “Scuole Attive Kids e Junior” è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado in tutta Italia, con l'intento di diffondere i valori educativi intrinseci dello sport tra le nuove generazioni. Un'altra iniziativa di punta è il progetto “Illumina Caivano”, un'opera di riqualificazione dell'ex centro sportivo Delphinia di Caivano. Questo ambizioso intervento, che si estende su un'area di 50.000 metri quadri, prevede un investimento complessivo di 9,3 milioni di euro. La ristrutturazione include la palestra, la piscina, campi polivalenti, uno skatepark, aree fitness all'aperto, campi da tennis e padel, una pista di atletica, una parete di arrampicata e un parco attrezzato, trasformando il centro in un polo di eccellenza per la comunità.