L'edizione della America's Cup che si preannuncia per il 2027 sarà quella con il "livello tecnico sportivo più alto degli ultimi probabilmente venti anni". Questa è l'affermazione di Max Sirena, skipper e team manager di Luna Rossa, che ha dato il via al conto alla rovescia per la prestigiosa manifestazione velica. Sebbene Napoli sarà la grande protagonista della fase finale nel 2027, un'importante anticipazione è attesa a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026, con la prima regata preliminare. Questo evento è considerato cruciale non solo per la preparazione sportiva dei team, ma anche per iniziare a mettere pressione sugli avversari fin dalle prime battute.

I protagonisti della 38ª America’s Cup e le novità

Il parterre dei partecipanti alla 38ª edizione si arricchisce con una significativa novità: l'annuncio ufficiale di una nuova barca australiana è imminente. Questa si unirà agli sfidanti già noti: Arc Team per gli Stati Uniti, GB1 per l’Inghilterra, Alinghi per la Svizzera e K‑Challenge per la Francia, tutti pronti a confrontarsi con il defender, Emirates Team New Zealand. Sirena ha evidenziato come la recente "campagna acquisti" da parte dei team abbia ulteriormente innalzato il valore dell'evento. L'arrivo di star veliche e tecniche di fama mondiale, paragonabili a quelle che animano le competizioni di Formula 1 e MotoGP, promette uno spettacolo di altissimo livello e una sfida senza precedenti.

Copertura televisiva esclusiva su Sky e NOW

Gli appassionati di vela potranno seguire ogni fase della 38ª America’s Cup grazie all'acquisizione dei diritti di trasmissione da parte di Sky. La copertura sarà completa e includerà l'intero percorso della "Road to Naples", dalle regate preliminari alla Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series, fino alla Match finale. Quest'ultima è in programma a Napoli a partire dal 10 luglio 2027, segnando un momento storico per l'Italia. Oltre all'evento principale, Sky garantirà la trasmissione anche della Women’s America’s Cup e della Youth’s America’s Cup, entrambe previste per giugno 2027. Tutte le gare saranno disponibili su Sky e in streaming su NOW, con una copertura editoriale unica che si estenderà anche alle piattaforme digitali e agli account social ufficiali di Sky Sport, assicurando aggiornamenti costanti e un racconto multipiattaforma.

La sfida di Luna Rossa e l'accoglienza di Napoli

Per Luna Rossa, regatare "in casa" rappresenta una pressione aggiuntiva, come ammesso da Sirena, ma il team si avvale di una preparazione solida e meticolosa. L'evento di Cagliari sarà un banco di prova fondamentale per affinare le strategie e consolidare la performance sportiva. Nel frattempo, Napoli si prepara ad accogliere il mondo della vela sulle sue splendide coste, un evento di portata internazionale che per la prima volta vedrà l'America's Cup svolgersi in Italia. La città partenopea si trasformerà nel cuore pulsante della vela mondiale, offrendo uno scenario unico per la conclusione di questa storica edizione.