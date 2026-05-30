Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha definitivamente sciolto ogni riserva, confermando la presenza di Neymar nella lista dei ventisei convocati per i prossimi Mondiali. Una decisione di grande peso, considerando che il fuoriclasse è alle prese con una lesione di secondo grado al polpaccio destro. Nonostante l'infortunio, il CT ha ribadito con fermezza che non ci saranno modifiche alla rosa già selezionata, e che il giocatore sarà a disposizione per la seconda partita del girone, mantenendo viva la speranza di un suo rientro in campo già per l'esordio.

Neymar ai Mondiali: fiducia incrollabile nel recupero

Ancelotti ha fornito dettagli precisi sulle condizioni fisiche di Neymar, spiegando che il team medico stima un periodo di recupero compreso tra due e tre settimane. Questa tempistica, se rispettata, renderebbe altamente probabile la partecipazione di Neymar alla seconda cruciale gara del girone, che vedrà la nazionale brasiliana affrontare Haiti. "Se non potrà esserci alla prima partita, ci sarà alla seconda. Non cambieremo nessuno, i ventisei scelti giocheranno", ha dichiarato Ancelotti, enfatizzando l'autonomia e la determinazione della sua scelta, presa senza subire alcuna pressione esterna o speculazione mediatica.

La gestione dell'infortunio e la risposta alle critiche con ironia

Interrogato sulla possibilità di aver considerato opzioni diverse qualora avesse avuto conoscenza anticipata della reale gravità dell'infortunio, il tecnico ha risposto con una nota di sottile ironia, tipica del suo stile. "In Italia diciamo: se mio nonno aveva le ruote, era una macchina…", ha scherzato Ancelotti, una battuta che ha efficacemente contribuito a stemperare le tensioni e a riaffermare la sua piena e incondizionata fiducia nel processo di recupero del talentuoso calciatore. La federazione brasiliana, in piena sintonia con le decisioni del CT, ha preso in carico la completa gestione dell'infortunio, fornendo il massimo supporto al percorso di riabilitazione del giocatore, con l'obiettivo di averlo al top della forma.

L'amichevole contro Panama: un test fondamentale

In vista dell'imminente amichevole preparatoria contro Panama, un appuntamento cruciale in vista della rassegna iridata, in programma nello storico e iconico stadio Maracanã, la formazione iniziale del Brasile è già stata definita. Scenderanno in campo: Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Jr. e Luiz Henrique. Questa partita rappresenta un importante banco di prova per affinare gli schemi e testare la condizione fisica della squadra prima dell'inizio della competizione mondiale, confermando l'attenzione ai dettagli nella preparazione del torneo.