Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico della nazionale brasiliana, è in procinto di prolungare il suo incarico fino alla Coppa del Mondo del 2030. L'annuncio è stato dato dal presidente della Confederazione calcistica brasiliana (CBF), Samir Xaud, durante la conferenza FutPro Expo a Fortaleza. Xaud ha specificato che la conferma del rinnovo avverrà "prima della Coppa del Mondo" del 2026, con verifiche legali in corso tra i consulenti della CBF e quelli dell'allenatore. Ancelotti aveva già espresso la sua disponibilità a rimanere con la Seleção oltre il 2026.

Progetto tecnico e continuità

Subentrato lo scorso anno, l'allenatore italiano ha già guidato il Brasile alla qualificazione per il Mondiale del 2026. Il contratto attuale scade al termine del torneo, ma le trattative per il rinnovo sono in fase avanzata, con annuncio ufficiale atteso prima della competizione.

Il prolungamento fino al 2030 garantirà a Carlo Ancelotti un ciclo completo alla guida della squadra verdeoro, offrendo continuità tecnica e strategica. La decisione della CBF mira a "blindare" il progetto tecnico, prevenendo pressioni esterne e assicurando stabilità per il Mondiale.

Bozze contrattuali sono state predisposte e condivise, con annuncio ufficiale imminente. Il rinnovo è un segnale della volontà del Brasile per una gestione stabile e di lungo termine.

Inoltre, il prolungamento esclude definitivamente un ritorno di Ancelotti sulla panchina dell'Italia, consolidando il suo impegno con la Seleção. Questo rinnovo rappresenta un passo significativo per il calcio brasiliano, volto a costruire un progetto solido per le prossime Coppe del Mondo.