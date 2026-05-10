Andrea Granzotto è il nuovo presidente del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, storico sodalizio romano con oltre centocinquanta anni di storia. La sua nomina, per il prossimo triennio, è avvenuta a seguito delle recenti elezioni tra i soci. Granzotto, classe 1969, avvocato e partner di un noto studio legale internazionale, si distingue come il più giovane presidente mai eletto nella storia del Circolo, una delle realtà sportive più antiche della capitale e d’Italia.

Il neo presidente ha espresso la propria soddisfazione: "Sono felice, onorato e orgoglioso non di aver vinto le elezioni ma sopra ogni cosa di essere stato nominato presidente del Circolo".

Granzotto succede a Daniele Masala, olimpionico e presidente uscente, sotto la cui guida aveva già ricoperto il ruolo di consigliere alle attività sportive nei due precedenti mandati. La sua profonda esperienza nel diritto sportivo è ulteriormente testimoniata dall’impegno come responsabile legale per il Comune di Cortina d’Ampezzo in occasione delle recenti Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, oltre che come legale di riferimento della Divisione Calcio a 5 FIGC LND dal 2021 al 2024 e membro attivo di diversi organismi sportivi nazionali.

Un leader sportivo e promotore dell'inclusione

Andrea Granzotto si distingue anche per la sua attiva partecipazione alle discipline sportive del Circolo, praticando assiduamente canottaggio, nuoto, tennis, calcetto, corsa, padel e vela.

È, inoltre, campione sociale di doppio di tennis insieme al figlio Francesco, mentre anche l’altro figlio, Filippo, è socio ordinario del sodalizio. La sua nomina giunge in un momento di grande fermento per il Tevere Remo, che si appresta a ospitare eventi di rilievo internazionale.

Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo sarà infatti la prestigiosa sede dello Special Olympics Rowing Meeting 2026, un appuntamento internazionale dedicato al canottaggio inclusivo, in programma a Roma dal 24 al 26 aprile. L’evento, che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da diversi Paesi, rappresenta un significativo passo avanti nella promozione dello sport quale potente strumento di inclusione sociale.

In occasione della presentazione ufficiale, Granzotto ha ribadito: "Abbiamo ampliato le discipline a cui partecipano gli atleti Special Olympics. Le porte sono aperte agli atleti che frequentano quotidianamente il nostro impianto. Siamo lieti e orgogliosi di ospitare proprio alla Tevere Remo i tre giorni dell’evento".

Il Circolo: tra tradizione e nuove sfide

Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, fondato oltre un secolo e mezzo fa, continua a essere un protagonista della vita sportiva romana e nazionale, con una particolare attenzione ai valori dell’inclusione e della crescita personale attraverso lo sport. La guida di Andrea Granzotto, forte di una solida esperienza giuridica e sportiva, si inserisce armonicamente in questa tradizione, proiettando il Circolo verso nuove e ambiziose sfide e opportunità, sia a livello nazionale che internazionale.

L’impegno del nuovo presidente e del Circolo nella promozione dello sport per tutti trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni di atleti e istituzioni intervenuti alla presentazione dello Special Olympics Rowing Meeting, che hanno unanimemente ribadito il valore dello sport quale occasione di incontro, crescita e piena inclusione. Il Circolo Tevere Remo si conferma così un punto di riferimento essenziale per lo sport romano e italiano, pronto ad accogliere nuove generazioni di atleti e a promuovere i valori dello sport a ogni livello.