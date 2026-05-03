USA Gymnastics ha ufficializzato la composizione della squadra maschile che rappresenterà la nazione ai Pan American Artistic Gymnastics Championships 2026. L'evento, di cruciale importanza, si terrà a Rio de Janeiro, Brasile, dal 17 al 21 giugno. Questa competizione non solo assegnerà i titoli continentali, ma fungerà anche da fondamentale tappa di qualificazione per i Mondiali 2026.

La selezione dei cinque atleti è avvenuta a seguito di un'intensa competizione interna, svoltasi durante il raduno nazionale presso il Centro Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti.

I ginnasti scelti per questa prestigiosa missione sono Taylor Burkhart, Patrick “Patty” Hoopes, Riley Loos, Yul Moldauer e Kameron Nelson. La formazione è stata definita tramite una specifica gara in formato 5-4-3, tenutasi nel corso del camp di aprile/maggio, un metodo volto a individuare i profili più performanti e versatili.

I Protagonisti della Squadra Statunitense

La formazione vede in Yul Moldauer il suo ginnasta all-around di punta. Il suo ritorno è particolarmente significativo, segnato da prestazioni di spicco in eventi di alto livello come la Winter Cup, l'American Cup e la DTB Pokal Team Challenge, dimostrando una notevole ripresa dopo un periodo di sospensione. Moldauer si presenta come una figura chiave per le ambizioni della squadra.

Accanto a lui, Taylor Burkhart porterà la sua esperienza maturata in diverse edizioni dei Pan Am. Dopo aver iniziato come junior nel 2018 ed essere stato riserva nel 2022, Burkhart ha contribuito in modo determinante alla conquista dell’oro con la squadra senior nel 2025. Sarà impegnato su cinque attrezzi, escluso il cavallo con maniglie, dimostrando la sua versatilità.

Kameron Nelson è atteso con grande interesse, in particolare per la sua potenza negli esercizi al corpo libero, che gli è valsa la fama di “triple back guy”. Per Nelson, questa rappresenterà la sua più importante assegnazione internazionale fino ad oggi, un banco di prova significativo per il suo talento.

La squadra potrà contare anche sull'esperienza di Riley Loos, un veterano dei Pan Am con quattro partecipazioni e ben cinque medaglie all'attivo, tra cui l'argento al corpo libero e il bronzo agli anelli conquistati nel 2022.

Loos si esibirà su quattro attrezzi: volteggio, corpo libero, cavallo con maniglie e anelli, offrendo solidità e potenziale di medaglia.

Infine, Patrick Hoopes farà il suo debutto ai Pan American Championships. Specialista del cavallo con maniglie e delle parallele, Hoopes arriva a Rio forte di una medaglia di bronzo ai Mondiali 2025, un risultato che ne sottolinea il calibro e le aspettative riposte su di lui.

Il Processo di Selezione e le Aspettative

La competizione interna per un posto nella squadra è stata agguerrita, con numerosi atleti di alto livello che si sono contesi le posizioni. Tra questi, hanno partecipato anche Sasha Bogonosiuk, Crew Bold, Brandon Dang, Nathan Roman, Parker Thackston e Donnell Whittenburg.

Questo processo selettivo ha garantito l'individuazione della formazione più competitiva e preparata per affrontare le sfide di un evento di tale portata.

La squadra maschile statunitense si presenta a Rio de Janeiro con un equilibrio tra esperienza consolidata e talento emergente. L'obiettivo primario è duplice: ottenere risultati di prestigio ai Pan American Championships e, soprattutto, assicurarsi il pass per i prossimi Campionati del Mondo, confermando la posizione degli Stati Uniti nell'élite della ginnastica artistica internazionale.