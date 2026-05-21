La Federazione Ciclistica Italiana (FCI) ha ufficialmente nominato Antonio Marano presidente di Federciclhub srl, la sua nuova società di servizi. L'incarico, annunciato a Roma il 21 maggio 2026, vede Marano, attuale presidente facente funzioni del Consiglio di Amministrazione della RAI, alla guida di una struttura strategica creata per promuovere il cicloturismo, la sostenibilità e la mobilità in bicicletta.

Obiettivi e Visione di Federciclhub

Antonio Marano, con un passato da presidente di Rai Pubblicità e direttore commerciale della Fondazione Milano Cortina 2026, è un riconosciuto appassionato di ciclismo.

Nel suo primo commento, ha espresso gratitudine al presidente, al segretario generale e all'intero consiglio federale per la fiducia. Ha delineato l'obiettivo primario di Federciclhub: lavorare, in stretta collaborazione con la dirigenza federale, affinché la bicicletta diventi sempre più un modello di trasporto sicuro e ampiamente utilizzato negli spostamenti quotidiani, favorendo sia la sicurezza stradale sia l'intermodalità tra i diversi mezzi di trasporto.

Marano ha inoltre evidenziato che la nuova società si impegnerà a sviluppare progettualità legate alla sostenibilità. L'intento è quello di creare, all'interno di una Federazione che si concentra principalmente sugli aspetti sportivi, contenuti e iniziative che promuovano un utilizzo più ampio della bicicletta come mezzo sostenibile e salutare per tutti.

Collaborazioni Istituzionali e Impatto Nazionale

Il presidente di Federciclhub ha sottolineato l'importanza di un confronto continuo con le istituzioni sportive, a partire da Sport e Salute, e con il Governo. Saranno avviate interlocuzioni con ministeri e strutture pubbliche per concretizzare questi progetti, con l'obiettivo di regolamentare lo sviluppo armonico di un settore che racchiude molteplici aspetti. Questo settore è destinato a rappresentare un valore aggiunto per l'Italia, garantendo crescita per il turismo e favorendo lo sviluppo di buone pratiche legate alla viabilità. "Il nostro obiettivo è rendere l'Italia un Paese migliore attraverso la bicicletta", ha affermato Marano.

Cordiano Dagnoni, presidente della FCI, ha rimarcato come la creazione di Federciclhub fosse "strategicamente necessaria per dotare il movimento ciclistico di uno strumento operativo più flessibile, capace di sviluppare attività economiche, progettuali e organizzative".

Dagnoni ha ringraziato Antonio Marano per la sua "disponibilità e sensibilità dimostrate", esprimendo la certezza che la sua "grande esperienza permetterà al movimento di fare il salto qualitativo necessario per le sfide che la modernità ci impone".

La Formalizzazione dell'Incarico

La nomina di Antonio Marano è stata formalizzata durante il Consiglio federale tenutosi il 9 maggio ad Ameglia (SP). Questo passaggio ha completato l'organigramma di Federciclhub srl, la società di servizi della FCI concepita per la realizzazione di progetti di particolare importanza strategica nello sviluppo del ciclismo, con un focus significativo sul cicloturismo.

Il presidente Dagnoni ha concluso, commentando: "La disponibilità del presidente Marano ci inorgoglisce e ci motiva ancora di più. Da grande amico qual è del ciclismo ha accettato con entusiasmo l'incarico proposto dal Consiglio federale".