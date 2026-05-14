Apple, attuale detentrice dei diritti televisivi della Formula 1 negli Stati Uniti, ha evidenziato un significativo potenziale di crescita per la massima categoria automobilistica nel mercato americano. Nonostante la F1 abbia registrato ascolti record negli USA nel 2025, con una media di 1,3 milioni di spettatori per gara (ultimo anno di contratto con ESPN), l'azienda ha chiarito che il confronto con i numeri della National Football League (NFL) non rappresenta un obiettivo realistico in questa fase.

Nei primi tre Gran Premi della stagione in corso, Formula 1 e Apple hanno già segnato un aumento degli ascolti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tuttavia, i dati rimangono distanti dai 18,7 milioni di spettatori medi per partita che la NFL attira. Apple ha ribadito che la sua priorità non è raggiungere immediatamente tali livelli, ma piuttosto consolidare la crescita della F1 negli Stati Uniti, capitalizzando sulla crescente popolarità della disciplina.

Espansione globale e ostacoli europei

Apple ha fatto il suo ingresso nel mondo delle trasmissioni di Formula 1 nell'ottobre 2025, siglando un accordo quinquennale per diventare partner esclusivo negli Stati Uniti a partire dalla stagione 2026. L'azienda ha manifestato l'intenzione di estendere la copertura della Formula 1 anche al di fuori del territorio americano. Tuttavia, la recente estensione dei diritti da parte di Sky Sports nei principali mercati europei costituisce un ostacolo significativo a questa ambizione.

Sky ha infatti rinnovato i diritti di trasmissione della Formula 1 nel Regno Unito e in Irlanda fino al 2034 e in Italia fino al 2032, rafforzando la propria posizione di partner storico della categoria in Europa. Questi accordi non solo assicurano stabilità finanziaria a lungo termine alla Formula 1, ma preservano anche un modello di trasmissione tradizionale nei mercati europei, dove le consolidate partnership televisive locali continuano a garantire ampie audience.

L'ecosistema Apple al servizio della Formula 1

La strategia di Apple si distingue nettamente da quella dei broadcaster tradizionali. La società integra i contenuti della Formula 1 in un vasto ecosistema digitale, che include servizi come Apple Music, Apple Maps, Apple Sports e Apple News.

Inoltre, promuove attivamente la disciplina attraverso produzioni cinematografiche e altre iniziative dedicate. Questo approccio permette ad Apple di rafforzare il proprio ecosistema e di offrire un'esperienza più ricca e immersiva agli appassionati, in particolare quelli americani.

Nonostante le aspirazioni globali, la forte presenza di Sky nei maggiori mercati europei limita, per il momento, la possibilità di una rapida espansione internazionale di Apple nel settore della Formula 1. L'azienda rimane comunque focalizzata sul consolidamento della sua posizione negli Stati Uniti, riconosciuto come uno dei territori con la crescita più rapida per la disciplina. Nel frattempo, in Europa, la Formula 1 mantiene un equilibrio strategico tra l'innovazione digitale e la consolidata tradizione televisiva.