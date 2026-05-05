Apple ha inaugurato una nuova era per gli appassionati di Formula 1 negli Stati Uniti, trasmettendo in diretta il Gran Premio di Miami in oltre cinquanta sale IMAX. L'iniziativa, con cinque gare selezionate durante la stagione, ha segnato un debutto positivo, offrendo un'esperienza immersiva del motorsport.

La prima tappa si è svolta al Universal Cinema AMC di Los Angeles, dove tifosi di ogni età, con abbigliamento delle scuderie e gadget, hanno riempito la sala. Nonostante un cambio di orario poco chiaro, l'evento era sold out. Un giovane spettatore ha espresso il desiderio: 'Spero che il suono sia davvero forte e che si senta il movimento delle auto'.

L'atmosfera del Gran Premio al cinema

All'interno del cinema, l'atmosfera ricordava una tribuna: applausi, cori e reazioni collettive hanno accompagnato i momenti salienti. I fan hanno ricevuto bandiere a scacchi. L'incontro con altri appassionati è stato un valore aggiunto. Jasmin ha definito l'esperienza 'unica', pensata per chi non può andare a vedere la gara dal vivo, incontrando altri fan di McLaren e Ferrari. Aileen Morales ha evidenziato come 'tifare insieme ad altri rende tutto più emozionante'.

Nonostante critiche sulla qualità audio/video (compressione immagini, volume motori basso), l'esperienza visiva è stata memorabile. Ammirare una showcar McLaren e le supercar Artura e 750s ha arricchito l'evento.

Cierra Seawright ha sottolineato: 'Le immagini on board sullo schermo IMAX erano davvero coinvolgenti'. Il suo amico Mackenzie ha confermato: 'Le inquadrature in prima persona erano particolarmente intense'.

Il futuro della F1 su grande schermo

Il progetto proseguirà con la trasmissione di altri quattro Gran Premi in IMAX: Monaco, Silverstone, Monza e Austin. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra Apple e IMAX, dopo il successo del film 'F1: The Movie' e il crescente interesse per la Formula 1 negli Stati Uniti. Oliver Schusser, vicepresidente di Apple, ha dichiarato che l'iniziativa 'offre energia ed emozione su ancora più schermi in modo davvero immersivo'. Jonathan Fischer, Chief Content Officer di IMAX, ha aggiunto: 'Siamo entusiasti di offrire ai fan un nuovo modo di vivere questo sport'.

Apple è diventata il broadcaster ufficiale della Formula 1 negli Stati Uniti con un accordo quinquennale. Questo prevede la trasmissione di tutte le sessioni (prove, qualifiche, Sprint e gare) per gli abbonati Apple TV. Alcuni eventi saranno disponibili gratuitamente sull'app Apple TV durante la stagione, ampliando l'accessibilità per il pubblico americano.