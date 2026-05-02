Apple ha espresso grande soddisfazione per l'avvio della sua nuova partnership con la Formula 1, iniziata con la stagione 2026. Dopo il passaggio della trasmissione negli Stati Uniti da ESPN ad Apple TV, la società ha raccolto un riscontro estremamente positivo. Eddy Cue, Senior Vice President of Services di Apple, ha sottolineato come le prime tre gare abbiano superato ogni aspettativa, registrando un incremento degli spettatori rispetto all'anno precedente, sebbene senza fornire dati numerici specifici.

"È stato emozionante", ha dichiarato Cue, evidenziando l'ammirazione per la Formula 1 e il desiderio di far crescere lo sport.

"Siamo partiti molto bene. I clienti apprezzano la qualità del video, dell'audio, e le nuove funzionalità introdotte, come il multi-view." Cue ha aggiunto che l'innovazione è continua: "Questa settimana ho appreso che numerosi cinema IMAX hanno registrato il tutto esaurito per la visione della gara. Inoltre, Apple News, il principale sito di notizie negli Stati Uniti, offrirà una trasmissione live direttamente all'interno della piattaforma."

Copertura avanzata e integrazione nell'ecosistema Apple

La copertura della Formula 1 su Apple TV si distingue per l'ampia gamma di funzionalità. Gli abbonati accedono a tutte le sessioni del weekend di gara – prove libere, qualifiche e gara – sia in diretta che on demand.

Sono disponibili fino a trenta feed live simultanei, inclusi telecamere onboard, dati di cronometraggio in tempo reale e un Driver Tracker. Il Podium feed segue i primi tre classificati, mentre la modalità Multiview consente la personalizzazione della visione su dispositivi compatibili.

Apple ha esteso l'esperienza di visione oltre lo streaming, organizzando proiezioni pubbliche. Oltre cinquanta cinema IMAX trasmetteranno il Gran Premio di Miami in diretta, e una proiezione collettiva a Times Square offrirà un'esperienza condivisa. L'integrazione si estende all'ecosistema Apple: Apple News fornisce aggiornamenti live, classifiche e highlights, con accesso diretto allo streaming. Apple Maps offre una visualizzazione dettagliata del circuito per i fan presenti.

Apple Music arricchisce il weekend con playlist curate e contenuti creati dai piloti.

Strategia degli sport live e nuovi contenuti

La società di Cupertino considera la Formula 1 un test cruciale per la sua strategia negli sport live, focalizzata su software, controllo e integrazione profonda nei suoi servizi. Eddy Cue ha evidenziato l'importanza del Gran Premio di Miami, grazie al suo fuso orario favorevole: "Ora arriviamo a Miami e a un ottimo fuso orario, mentre le prime tre gare sono state le più difficili dell'anno. Abbiamo acquisito molti più spettatori il sabato. Ho sempre creduto che il sabato sia un giorno fondamentale: una volta che si conosce lo sport, si desidera seguirlo anche il sabato.

Questo weekend è il migliore con la Sprint e le qualifiche. Siamo davvero entusiasti di come sta procedendo."

Per arricchire l'offerta, Apple ha introdotto nuovi programmi di approfondimento. "Circuits in Focus" vede Nico Rosberg ed Emelia Hartford analizzare ogni tracciato e spiegare le strategie con simulazioni. "The POV" riassume i momenti salienti post-gara con analisi tecniche di Calum Nicholas, ex tecnico Red Bull Racing, e dell'ingegnere Christina Roki. Questo format combina approfondimenti tecnici con un approccio guidato dai creatori. L'accesso completo allo streaming richiede un abbonamento ad Apple TV, disponibile a 12,99 dollari al mese, con una prova gratuita di sette giorni e offerte promozionali su alcuni dispositivi che includono tre mesi di accesso.