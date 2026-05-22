Alvaro Arbeloa ha ufficialmente annunciato oggi, 22 maggio 2026, la sua decisione di lasciare la guida tecnica del Real Madrid. L'addio avverrà al termine dell'ultima e decisiva partita della stagione, in programma domani contro l'Athletic Bilbao. L'annuncio, carico di emozione e significato, è stato dato durante una conferenza stampa in cui l'allenatore ha voluto esprimere il suo profondo e indissolubile legame con il prestigioso club madrileno, definendo questo momento come un "arrivederci" piuttosto che un addio definitivo.

Un percorso lungo vent'anni di fedeltà al Real Madrid

Nel corso della conferenza stampa, Arbeloa ha ripercorso con commozione il suo lungo e significativo cammino all'interno del Real Madrid, un club che ha rappresentato per lui una vera e propria casa per ben due decenni. "Il Real Madrid è stata la mia casa per 20 anni, in diversi ruoli", ha dichiarato l'ex difensore, sottolineando la molteplicità delle esperienze vissute con la maglia e poi in panchina. La sua carriera, prima da giocatore e poi da tecnico, è stata profondamente intrecciata con la storia del club. Arbeloa ha voluto rimarcare la natura temporanea di questo distacco, definendolo un "solo un arrivederci", un'espressione che lascia aperta ogni possibilità per il futuro.

Ha poi aggiunto con un velo di incertezza ma anche di speranza: "Questa sarà la mia ultima partita in panchina in questa stagione; non so se sarà l'ultima della mia vita, perché non si può mai sapere. Ma cercherò di godermela, sperando di vincere". Una dichiarazione che evidenzia il desiderio di concludere questo capitolo con una vittoria, onorando fino all'ultimo il suo impegno e la sua dedizione.

Nuovi orizzonti professionali per l'ex difensore

Nonostante l'emozione del momento e il forte legame con il club, Arbeloa ha anche fornito indicazioni chiare riguardo ai suoi prossimi passi professionali. L'allenatore ha affermato di sentirsi "preparato per nuovi obiettivi", indicando una chiara volontà di intraprendere nuove sfide e percorsi nella sua carriera.

Ha inoltre smentito categoricamente la possibilità di entrare a far parte del possibile staff tecnico di José Mourinho, qualora l'allenatore portoghese dovesse assumere la guida del Real Madrid nella prossima stagione. Pur mantenendo un buon rapporto personale con Mourinho, Arbeloa ha ribadito con fermezza che "non c'è alcuna possibilità" che possa unirsi al suo corpo tecnico, delineando così un futuro indipendente e proiettato verso nuove esperienze lontano dalla panchina madridista, almeno per il momento.