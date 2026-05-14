Arne Slot si dice fiducioso sul proprio futuro alla guida del Liverpool nonostante una stagione complicata, segnata da risultati inferiori alle aspettative e da tensioni interne, tra cui il confronto con Mohamed Salah.

L’allenatore olandese, protagonista del successo in Premier League nella stagione 2024-2025, ha ammesso le difficoltà vissute nell’ultimo anno, riconoscendo anche la legittimità delle critiche ricevute.

“Ho tutte le ragioni per credere che sarò l'allenatore del Liverpool anche la prossima stagione”, ha dichiarato Slot nel corso della conferenza stampa.

Il tecnico ha poi affrontato il tema delle contestazioni e del dibattito attorno alla sua posizione: “Quando un club o un allenatore non ha la sua migliore stagione, ci sono sempre dibattiti. Non succede solo al Liverpool, succede ovunque nel mondo, ed è la nuova realtà del calcio. Non sta a me giudicare chi mi giudica. Hanno il diritto di esprimere la loro opinione”.

Alla domanda diretta di un giornalista sulla possibilità di confermare “categoricamente” la sua permanenza anche per la prossima stagione, Slot ha ribadito la propria convinzione: “Non credo che dipenda solo da me, ma ho tutte le ragioni per credere che sarò l'allenatore del Liverpool anche la prossima stagione. Sono sotto contratto e, in secondo luogo, viste tutte le discussioni che abbiamo avuto.

È così che la vedo io”.

L’allenatore è legato ai Reds da un contratto valido fino a giugno 2027. Intanto il Liverpool, attualmente quarto in classifica, si prepara alla delicata trasferta contro l’Aston Villa, quinto con gli stessi punti, in programma venerdì alle 21.

In vetta alla Premier League resta saldamente l’Arsenal, che a due giornate dal termine mantiene un vantaggio di venti punti.