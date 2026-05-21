Mentre l'Arsenal celebrava la sua storica vittoria, il tecnico Mikel Arteta ha scelto un approccio sorprendentemente intimo e personale per vivere il trionfo. Lontano dai riflettori e dall'euforia collettiva, il suo modo di apprendere la notizia del titolo è stato decisamente insolito. Come ha raccontato lo stesso Arteta, "Sono andato a casa, sono uscito, ho acceso il barbecue in giardino e non ho guardato la partita". Un gesto che sottolinea una preferenza per la tranquillità domestica in un momento di grande attesa.

La notizia della vittoria è giunta ad Arteta in un contesto puramente familiare.

È stato il figlio maggiore a corrergli incontro, con l'entusiasmo tipico di un bambino, per abbracciarlo e annunciargli la lieta novella: "Siamo campioni, papà!". Un'immagine di gioia autentica e spontanea, vissuta nel calore della propria casa, che ha reso il momento del trionfo ancora più significativo per l'allenatore spagnolo.

Il trionfo vissuto in privato

Il tecnico spagnolo ha deliberatamente scelto di vivere il culmine della stagione in un ambiente privato e raccolto. Ha preferito condividere la gioia della vittoria con i suoi cari, lontano dall'immediata frenesia delle celebrazioni pubbliche e dall'attenzione mediatica. Questa decisione ha permesso ad Arteta di assaporare il successo in un modo profondamente personale, un contrasto netto con l'immagine tipica di un allenatore che festeggia sul campo o con la squadra subito dopo il fischio finale.

La scelta di non guardare la partita, ma di dedicarsi a un'attività quotidiana come il barbecue, rivela una personalità che valorizza la sfera privata anche nei momenti di massima tensione e aspettativa. È un approccio che evidenzia la sua volontà di mantenere un equilibrio, celebrando il successo prima di tutto con le persone a lui più vicine, in un'atmosfera di serenità familiare.

Dalle fiamme del barbecue ai festeggiamenti notturni

Solo in un secondo momento, dopo aver vissuto il suo momento di trionfo privato, Arteta si è unito ai festeggiamenti pubblici con la squadra. La transizione dal giardino di casa alla festa notturna in un locale londinese ha segnato il passaggio dalla dimensione intima a quella collettiva.

Qui, il tecnico ha partecipato attivamente, ballando con i giocatori e alcuni tifosi, contribuendo a rendere la serata ancora più memorabile e a cementare il legame con la sua squadra e i sostenitori.

Le celebrazioni sono proseguite in un nightclub, dove i giocatori avevano già iniziato a festeggiare con champagne e musica, creando un'atmosfera di esultanza contagiosa. La presenza di Arteta ha completato il quadro di una serata indimenticabile, in cui la gioia per il titolo conquistato ha unito tutti i protagonisti, dai calciatori al loro allenatore, in un'unica grande festa. Questo percorso, dal silenzio del giardino al fragore della festa, ha offerto un'immagine completa e sfaccettata del modo in cui Mikel Arteta ha vissuto e celebrato la vittoria del campionato.