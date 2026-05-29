L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha infuso fiducia e determinazione alla sua squadra alla vigilia della finale di Champions League. L'incontro decisivo, che vedrà i Gunners affrontare il Paris Saint Germain a Budapest, è stato il contesto per le parole di sprono del tecnico spagnolo, per motivare i suoi giocatori in vista dell'appuntamento più importante.

Arteta ha sottolineato l'importanza del momento: "Domani avremo l'opportunità di scrivere un nuovo capitolo nella storia di questa squadra. Dobbiamo giocare con chiarezza, coraggio e un desiderio implacabile di vincere.

Se abbiamo questi tre aspetti, sono sicuro che saremo vicini alla vittoria." Un messaggio chiaro per instillare la convinzione di poter raggiungere il traguardo.

Un'occasione storica per l'Arsenal

Per l'Arsenal, questa finale di Champions League rappresenta un'occasione storica. Il club londinese non ha mai sollevato il prestigioso trofeo europeo. La sua unica precedente apparizione in finale risale a vent'anni fa, quando subì una sconfitta contro il Barcellona. Arteta ha rimarcato come la squadra si sia guadagnata il diritto di essere qui. Ha poi aggiunto: "Domani su quel campo dovremo guadagnarci il diritto di vincere il trofeo. La nostra ambizione è più grande."

Il sogno del doppio successo

Il tecnico spagnolo ha ricordato che la squadra ha già conquistato un importante successo in questa stagione.

L'Arsenal ha infatti trionfato nel campionato di Premier League dopo un'attesa di ventidue anni. Con un trofeo già in bacheca, l'obiettivo è ora quello di completare un prestigioso double. "Abbiamo già un trofeo e vogliamo il secondo", ha dichiarato Arteta, evidenziando la fame di successi che anima la sua formazione.

Questa finale si distingue anche per un aspetto inedito: è il primo confronto nella storia della competizione tra due allenatori spagnoli, Mikel Arteta per l'Arsenal e Luis Enrique per il Paris Saint Germain. I campioni d'Inghilterra si misurano con il PSG, squadra campione in carica, in una sfida che potrebbe consegnare ai Gunners un risultato straordinario, unendo il titolo nazionale a quello continentale nella stessa stagione.