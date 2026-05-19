Aryna Sabalenka, una delle figure più carismatiche del tennis mondiale, ha recentemente offerto uno sguardo profondo sulla sua vita personale e professionale. La campionessa bielorussa ha rivelato come il suo percorso sia stato plasmato da un mix potente di orgoglio e dolore, elementi che l'hanno spinta a conquistare i vertici dello sport. Centrale in questa narrazione è il legame indissolubile con il padre Sergey, ex giocatore di hockey, la cui influenza è stata determinante nella sua crescita.

Sabalenka ha ricordato le difficoltà economiche affrontate dalla famiglia: “Fino a quando avevo forse tredici anni, eravamo benestanti.

Poi mio padre ha avuto delle difficoltà. Ho visto mio padre lottare molte volte nella sua carriera, ma si è sempre rialzato. I miei genitori hanno fatto di tutto per andare avanti, e anche se non ne parlavamo, io sapevo. I genitori pensano che non sappiamo, ma sappiamo.” Queste esperienze hanno forgiato la sua perseveranza e la sua comprensione delle sfide della vita.

Il 2019 ha rappresentato un anno cruciale e tragico per Sabalenka. Mentre la sua carriera iniziava la rapida ascesa nel ranking mondiale, la tennista ha affrontato la perdita improvvisa del padre, deceduto a soli quarantiquattro anni a causa di una meningite. Un evento che ha scosso profondamente la famiglia. “Ero a Minsk per allenarmi quando è successo.

I paramedici hanno rifiutato due volte di portarlo in ospedale dopo avergli abbassato la temperatura. L’hanno preso il terzo giorno, ma era troppo tardi. È stato ancora più difficile per mia madre. E solo dopo ho capito quanto mia sorella abbia sofferto. Eravamo entrambe le cocche di papà.” La sua testimonianza evidenzia il profondo impatto di questa tragedia.

Forza e determinazione

La forza interiore e la notevole capacità di resistere alle avversità che contraddistinguono Sabalenka derivano, a suo dire, proprio dall'esempio paterno. “Il tennis era divertente quando ho iniziato, ed è importante che gli allenatori mantengano questo aspetto. Mio padre mi diceva sempre: ‘Se non ti piace, se vuoi smettere, dillo.

Non devi forzarti a fare nulla’.” Ha confessato di essere stata vicina a mollare il tennis all'età di circa nove anni. “Ma vedevo quanto mio padre fosse orgoglioso di me e non volevo deluderlo. Poi mi sono innamorata di nuovo di questo sport, molto più di prima.” Questa rinnovata passione è stata la chiave del suo successo.

Oggi, ogni vittoria sul campo per Sabalenka assume un significato più profondo, diventando un modo per onorare la memoria del padre e per dare lustro al cognome di famiglia. “Dopo aver perso mio padre, il mio obiettivo è sempre stato quello di mettere il nostro nome nella storia del tennis. Ogni volta che vedo il mio nome su un trofeo, sono orgogliosa di me stessa, della mia famiglia che non ha mai smesso di credere nel mio sogno e che ha fatto di tutto per sostenermi.”

Emozioni in campo e nuovi capitoli personali

Sabalenka non ha mai celato la sua intensa emotività in campo, spesso oggetto di critiche per le sue reazioni istintive.

Tuttavia, la tennista difende la sua autenticità: “Quando ero giovane, mi emozionavo e poi mi arrabbiavo con me stessa per questo. Ora capisco che va bene lanciare la racchetta, urlare qualcosa, andare fuori di testa se senti di trattenere troppo. A volte bisogna lasciar andare tutto per essere pronti a ricominciare la partita. Sì, a volte sembra brutto, ma ne ho bisogno per restare concentrata.” Questa gestione delle emozioni è parte integrante del suo approccio al gioco.

Sul fronte personale, la tennista ha recentemente annunciato il suo fidanzamento con Georgios Frangulis, un imprenditore brasiliano, durante il prestigioso torneo di Indian Wells. Sabalenka sfoggia un vistoso anello anche durante le partite, scherzando sulla sua potenziale funzione di “arma in più”: “Volevo un anello grande, soprattutto se giochi una partita serale e le luci lo colpiscono.

Allora sì che si fa notare.”

Il percorso di Aryna Sabalenka, costellato di sfide personali e trionfi sportivi, continua a ispirare per la sua straordinaria determinazione e la trasparenza con cui affronta ogni aspetto della sua carriera e della sua vita privata.