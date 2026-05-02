L'Atalanta e il Genoa si preparano a un'intensa sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20:45 al Gewiss Stadium, un appuntamento cruciale per entrambe le formazioni. L'attenzione è puntata sulle decisioni tattiche di Palladino per l'Atalanta e di Daniele De Rossi per il Genoa. L'allenatore dell'Atalanta, Palladino, ha optato per un cambio significativo in attacco, schierando Lazar Samardzic al posto di Charles De Ketelaere. Sul fronte del Genoa, Daniele De Rossi accoglie con favore il rientro in gruppo di Caleb Ekuban e Brooke Norton‑Cuffy, che saranno disponibili a partita in corso.

Formazione Atalanta: le scelte chiave

In vista del delicato incontro, Palladino ha deciso di modificare l'assetto offensivo. La scelta di inserire Lazar Samardzic titolare al posto di Charles De Ketelaere è dettata anche dalla situazione disciplinare di quest'ultimo: il fantasista belga è infatti in diffida e rischierebbe una squalifica per il successivo, importante match contro il Milan. Il talentuoso serbo Samardzic sarà chiamato ad affiancare uno tra Raspadori e Zalewski nel supporto all'unica punta, Gianluca Scamacca. La difesa nerazzurra presenta anch'essa delle incertezze: sono a rischio squalifica i centrali Djimsiti e Hien, ma il titolare Scalvini è favorito per una maglia. Per quanto riguarda gli indisponibili, Bernasconi resterà fuori per l'intera stagione.

Sulla fascia sinistra, Zappacosta è confermato, mentre a destra si valuta un possibile avvicendamento tra Bellanova e Musah, in cerca della soluzione più efficace.

Genoa: recuperi e assenze importanti

Per il Genoa, l'allenatore Daniele De Rossi può tirare un sospiro di sollievo grazie ai recuperi di due elementi importanti. Sia Caleb Ekuban che Brooke Norton‑Cuffy sono tornati a disposizione della squadra. Sebbene non partiranno dall'inizio, entrambi potranno dare il loro contributo entrando a gara in corso, pur con un minutaggio limitato per evitare rischi. Non si registra invece il recupero di Tommaso Baldanzi, che prosegue il suo percorso di lavoro differenziato e non sarà presente per la sfida.

Buone notizie arrivano invece dal reparto portieri: Bijlow, che aveva lasciato il campo nel precedente incontro contro il Como, non ha riportato lesioni gravi ed è regolarmente tra i convocati, pronto a difendere la porta del Grifone.

Il contesto della sfida e i precedenti

La partita tra Atalanta e Genoa si disputerà sabato 2 maggio alle ore 20:45, promettendo emozioni e spettacolo. La telecronaca dell'evento sarà curata da Davide Polizzi, con il commento tecnico affidato a Massimo Gobbi. Analizzando lo storico degli scontri diretti in Serie A, l'Atalanta vanta un notevole vantaggio nelle sfide casalinghe contro il Genoa. I bergamaschi hanno infatti vinto le ultime cinque partite disputate al Gewiss Stadium contro il Grifone.

Un dato interessante è che l'Atalanta non ha mai raggiunto sei successi consecutivi contro il Genoa nel massimo campionato, rendendo questa sfida un'opportunità per stabilire un nuovo record e rafforzare ulteriormente la propria posizione in classifica.