Un pareggio a reti inviolate ha caratterizzato l'incontro tra Atalanta e Genoa, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. La sfida, disputata allo stadio Gewiss (conosciuto anche come New Balance Arena) di Bergamo, si è conclusa con un risultato di 0-0, riflettendo le diverse priorità delle due formazioni. I rossoblù, già sicuri della loro permanenza nella massima serie, hanno affrontato la gara con la serenità di chi ha raggiunto l'obiettivo stagionale, mentre l'Atalanta ha mostrato cautela, preservando alcuni dei suoi elementi chiave in vista di impegni futuri e di situazioni di diffida.

Le scelte tattiche e le formazioni in campo

Per l'Atalanta, il tecnico ha optato per un cambio significativo in attacco, schierando Lazar Samardzic al posto di Charles De Ketelaere. Quest'ultimo, infatti, si trovava in diffida, e la scelta è stata dettata dalla necessità di preservarlo per la successiva e cruciale sfida contro il Milan. Samardzic ha agito a supporto di Scamacca, affiancando uno tra Raspadori e Zalewski. Anche in difesa, la gestione dei cartellini gialli è stata prioritaria: Djimsiti e Hien erano a rischio squalifica. Il difensore albanese è stato schierato titolare, mentre lo svedese Hien è rimasto a disposizione, eventualmente pronto a subentrare dopo il suo rientro da un infortunio.

La squadra ha dovuto fare a meno di Bernasconi per l'intera stagione. Sulle fasce, è stata confermata la presenza di Zappacosta sulla sinistra, con una possibile alternanza tra Bellanova e Musah sulla corsia destra.

Sul fronte del Genoa, l'allenatore Daniele De Rossi ha potuto contare sui recuperi importanti di Caleb Ekuban e Brooke Norton-Cuffy. Entrambi i giocatori sono tornati ad allenarsi regolarmente con il gruppo e si sono resi disponibili per entrare a gara in corso, seppur con un minutaggio limitato. Non è stato invece recuperato Tommaso Baldanzi, che ha continuato a svolgere lavoro differenziato. Una buona notizia per i liguri è arrivata dalla porta: il portiere Bijlow, che aveva lasciato il campo contro il Como al termine del primo tempo, è stato sottoposto ad accertamenti medici che non hanno evidenziato lesioni.

Dopo aver ripreso gli allenamenti in modo regolare, è tornato a difendere i pali della sua squadra come titolare. La formazione rossoblù ha potuto contare sul caloroso supporto di oltre 1200 tifosi, giunti a Bergamo con l'entusiasmo di festeggiare la matematica salvezza.

Il significato del pareggio e le prospettive future

Il pareggio a reti inviolate tra Atalanta e Genoa si inserisce in un contesto di gestione strategica per entrambe le squadre. L'Atalanta, evitando di esporre a rischi i propri elementi in diffida, ha dimostrato una pianificazione attenta in vista degli impegni futuri. Il Genoa, d'altra parte, ha affrontato l'incontro con la tranquillità derivante dall'aver già raggiunto l'obiettivo stagionale della salvezza.

Questo risultato, pur non modificando in maniera sostanziale le attuali posizioni in classifica, sottolinea l'attenzione tattica e la gestione oculata delle risorse da parte di entrambi i tecnici, elementi cruciali in questa fase avanzata del campionato di Serie A.

Dettagli della direzione di gara e l'impianto sportivo

La direzione arbitrale per la partita è stata ufficializzata il 29 aprile. L'incontro è stato affidato all'arbitro Ivano Pezzuto, che è stato coadiuvato dagli assistenti Valerio Colarossi e Daisuke Emanuele Yoshikawa. Il ruolo di quarto uomo è stato ricoperto da Niccolò Turrini, mentre al VAR era presente Antonio Giua, assistito dall'AVAR Alessandro Prontera. La gara si è svolta come previsto dal calendario della trentacinquesima giornata di Serie A, sabato 2 maggio alle ore 20.45, presso lo stadio New Balance Arena di Bergamo, un impianto che ha ospitato un confronto equilibrato e tattico.