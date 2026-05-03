La staffetta italiana maschile 4x100, formata da Eduardo Longobardi, Filippo Randazzo, Fausto Desalu e Chituru Ali, non è riuscita a ottenere la qualificazione diretta per i Mondiali di atletica di Pechino 2027. Nel corso del turno di ripescaggio ai World Relays di Gaborone, il quartetto azzurro ha tagliato il traguardo in quarta posizione con un tempo di 38”47. Questa prestazione si è rivelata insufficiente per assicurarsi il pass immediato, considerando che l'ultimo tempo utile per la qualificazione diretta è stato stabilito dal Ghana con 38”09, un margine significativo che ha precluso l'accesso diretto alla competizione iridata.

Analisi della Prova e Contesto Competitivo

La gara, disputatasi a Gaborone, in Botswana, era un appuntamento fondamentale nell'ambito dei World Relays, evento riconosciuto come cruciale per la qualificazione ai prossimi Campionati Mondiali di atletica leggera. La performance della staffetta italiana ha evidenziato cambi che, seppur migliorabili nella loro esecuzione, non hanno presentato errori macroscopici o passaggi di testimone irregolari. Nonostante ciò, il distacco di quasi quattro decimi di secondo rispetto al tempo del Ghana ha spento le speranze di una qualificazione diretta. Questo risultato si inserisce in un contesto di competizione estremamente elevata, con molte nazionali che hanno espresso prestazioni di altissimo livello.

Già nella batteria iniziale, la staffetta azzurra aveva fatto registrare il sedicesimo tempo complessivo di giornata, fermando il cronometro a 38”74, un dato che aveva già suggerito la complessità nel centrare l'obiettivo del pass diretto.

Le Prospettive Future per i Mondiali 2027

Nonostante l'esito ai World Relays, la strada per i Mondiali di Pechino 2027 non è ancora preclusa per la staffetta 4x100 maschile italiana. La squadra avrà infatti la possibilità di giocarsi l'accesso attraverso uno dei quattro posti ancora disponibili, che verranno assegnati in base alle migliori prestazioni stagionali. Questo implica che gli atleti dovranno concentrarsi sui prossimi appuntamenti per migliorare i propri tempi e rientrare tra le formazioni che otterranno il pass tramite questa via alternativa.

Il risultato di Gaborone, pur rappresentando un'occasione mancata per una qualificazione anticipata, mantiene vive le speranze e offre al quartetto azzurro l'opportunità di dimostrare il proprio valore e raggiungere l'obiettivo iridato.