L'ATP di Amburgo ospita una sfida inedita per i sedicesimi di finale. Sul rosso tedesco si affrontano Felix Auger-Aliassime e Vit Kopriva. Il match, in programma lunedì 18 maggio, mette di fronte due giocatori con ranking e ambizioni diverse. Per Auger-Aliassime, testa di serie e numero 5 del mondo, l'obiettivo è iniziare con il piede giusto un torneo che potrebbe vederlo protagonista. Per Kopriva, invece, si tratta di un'occasione unica per misurarsi con un top player e tentare un'impresa. La terra rossa potrebbe livellare i valori in campo, premiando resistenza e tattica oltre alla potenza.

Auger-Aliassime favorito contro Kopriva: le quote

Le agenzie di scommesse vedono nettamente favorito il tennista canadese. Secondo 10Bet, la vittoria di Felix Auger-Aliassime è quotata a 1.33, cifra che riflette la sua superiorità in termini di ranking, esperienza e potenza. Un eventuale successo di Vit Kopriva è considerato improbabile, valutato a 3.10. Questa discrepanza evidenzia come gli addetti ai lavori si aspettino una vittoria agevole per la testa di serie. Auger-Aliassime ha dimostrato in passato di sapersi adattare bene alla terra battuta e parte con tutti i favori del pronostico per accedere agli ottavi, mentre Kopriva dovrà sfoderare una prestazione eccezionale per sovvertire le previsioni.

Analisi tecnica: i numeri degli ultimi match

Lo stato di forma dei due giocatori si analizza dalle ultime uscite, entrambe a Roma e terminate con una sconfitta. Felix Auger-Aliassime è stato superato da Mariano Navone in un match deciso da due tie-break (6-7, 6-7). Il dato più allarmante per il canadese è l'alto numero di errori non forzati, 52, a fronte di 29 vincenti. Questo rapporto negativo è stato decisivo. Il suo servizio si è dimostrato solido, con 7 ace e il 70% di prime in campo, ma la resa sulla seconda di servizio (45% di punti vinti) è un aspetto da migliorare. Positiva la sua presenza a rete, con l'84% di punti conquistati. L'incapacità di convertire le palle break (solo 3 su 11) è stato un altro fattore chiave della sconfitta.

Dall'altra parte, Vit Kopriva è uscito sconfitto più nettamente contro Ugo Humbert per 6-3, 6-2. Le statistiche del ceco mostrano un giocatore solido ma con meno armi per impensierire avversari di alto livello. I suoi numeri sono inferiori a quelli del canadese: 2 ace, 10 vincenti e 22 errori non forzati. Un dato preoccupante per Kopriva è la sua inefficacia in risposta, come dimostra lo 0 su 6 nelle palle break avute a disposizione contro Humbert. Anche lui ha faticato sulla seconda di servizio, vincendo appena il 38% dei punti. Complessivamente, Kopriva ha vinto solo il 29% dei game totali nel suo ultimo incontro, un segnale di difficoltà sia nei propri turni di battuta che in quelli di risposta.

Il confronto statistico evidenzia un Auger-Aliassime più potente ma più falloso, e un Kopriva più regolare ma meno incisivo.

Ranking e precedenti: un divario netto

La differenza tra i due giocatori è evidente osservando la classifica mondiale. Felix Auger-Aliassime occupa stabilmente la posizione numero 5 del ranking ATP, con 4050 punti. La sua classifica è rimasta invariata, a testimonianza di una costanza di rendimento che lo colloca nell'élite del tennis mondiale. Il suo status di top player lo obbliga a puntare alla vittoria in tornei come quello di Amburgo per difendere e consolidare la sua posizione.

Vit Kopriva, invece, si trova alla posizione numero 55, con 896 punti. Il suo movimento in classifica è positivo, segno di una crescita costante che lo ha portato a ridosso della top 50.

Per lui, affrontare un avversario del calibro di Auger-Aliassime rappresenta un test fondamentale per misurare i propri progressi. Non esistono precedenti ufficiali tra i due tennisti; si tratta quindi di una sfida inedita che aggiunge un elemento di incertezza e curiosità all'incontro.

La partita si configurerà probabilmente come un classico scontro di stili tra la potenza e l'aggressività di Auger-Aliassime e la solidità da fondo campo di Kopriva. Il canadese cercherà di prendere il controllo degli scambi fin dal servizio, utilizzando il suo dritto per comandare il gioco e chiudere i punti rapidamente, magari con qualche discesa a rete. Kopriva dovrà puntare su una difesa solida e sulla capacità di prolungare gli scambi, cercando di indurre all'errore un avversario che può essere molto falloso.

La chiave del match risiederà nella capacità del canadese di limitare il numero di errori non forzati; se riuscirà a trovare il giusto equilibrio tra potenza e controllo, la sua vittoria apparirà molto probabile. Al contrario, una giornata di scarsa vena potrebbe aprire scenari inaspettati.