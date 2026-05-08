La nazionale italiana femminile di pallavolo si ritroverà al centro federale “Pavesi” di Milano per un collegiale, il quinto del 2026, in programma da lunedì 11 a venerdì 15 maggio. Questo raduno è cruciale per la preparazione agli impegni estivi delle azzurre. Il programma prevede due test match contro la Francia, che si disputeranno giovedì a Biella e venerdì a Novara, offrendo un'importante occasione di verifica per la squadra.

Le convocate di Julio Velasco

Il commissario tecnico Julio Velasco ha selezionato le seguenti atlete per il collegiale: Merit Adigwe (Imoco Volley); Ekaterina Antropova (entro le ore 23 del 13/5) e Linda Nwakalor (entro le ore 23 del 13/5) della Pallavolo Scandicci; Carlotta Cambi (Igor Volley); Eleonora Fersino (Pro Victoria Pallavolo); Giorgia Frosini e Francesca Scola (Volley Talmassons); Linda Manfredini e Denise Meli (Volley Bergamo); Dalila Marchesini (ASD Altino); Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi (Megabox Vallefoglia); Stella Nervini e Ilaria Spirito (Chieri 76); Alice Tanase (Azzurra Volley Firenze).

La composizione del gruppo riflette la strategia di Velasco per la preparazione estiva.

Programma e sedi degli incontri

Il collegiale si svolgerà interamente a Milano, presso il centro federale “Pavesi”, garantendo un ambiente ottimale per gli allenamenti. I due test match contro la Francia si terranno giovedì a Biella e venerdì a Novara. Questi incontri amichevoli sono fondamentali per mettere alla prova la preparazione della squadra in vista della stagione estiva e per affinare gli schemi di gioco sotto la guida del commissario tecnico.

I BPER Test Match: date, orari e biglietti

I due BPER Test Match, che vedranno le azzurre, campionesse del mondo, affrontare la Francia, si terranno a Biella e Novara il 14 e il 15 maggio, entrambi con inizio alle ore 21.00.

I biglietti sono in vendita tramite TicketOne, con promozioni dedicate ai tesserati FIPAV e modalità speciali per le persone con disabilità. Gli accrediti stampa possono essere richiesti tramite form online fino alle ore 12 di lunedì 11 maggio.