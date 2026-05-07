La terra rossa del Foro Italico ospita una sfida affascinante per i trentaduesimi di finale degli Internazionali d'Italia tra l'argentino Sebastian Baez e il kazako Alexander Bublik. In palio c'è un posto nel tabellone dei sedicesimi di finale dell'ATP di Roma. Il match è fissato per la mattina di venerdì 8 maggio, con inizio alle ore 09:00. La superficie in terra battuta potrebbe giocare un ruolo cruciale. Il confronto mette di fronte due interpretazioni del tennis opposte: la solidità di Baez, specialista del clay, contro la potenza e l'imprevedibilità di Bublik.

Bublik favorito, ma la terra può cambiare le carte

Le quote proposte dai bookmaker vedono un chiaro favorito. Secondo 10Bet, la vittoria di Alexander Bublik è data a 1.65, mentre un successo di Sebastian Baez paga 2.20. Betfair conferma questa tendenza, quotando il kazako a 1.60 e l'argentino a 2.38. La differenza di ranking è il fattore principale di questa preferenza. Tuttavia, la terra battuta è il terreno di caccia di Baez, un elemento che potrebbe livellare i valori. Il pronostico, pur pendendo per Bublik, non può ignorare la solidità di Baez e la sua recente vittoria su questi campi.

Baez, solidità da fondocampo

Sebastian Baez ha superato il primo turno a Roma battendo Jenson Brooksby in due set (6-3, 7-6).

I suoi numeri sono stati sinonimo di grande solidità: un solo ace, zero doppi falli e un impressionante 76% di prime di servizio. Ha vinto il 67% dei punti con la prima e il 53% con la seconda. Fondamentale è stata la sua capacità di convertire 5 palle break su 9 (56%). Il bilancio tra vincenti (15) ed errori non forzati (18) descrive un giocatore che costruisce il punto con pazienza.

Bublik, potenza e rischio

Alexander Bublik arriva a Roma dopo una sconfitta a Madrid contro Stefanos Tsitsipas (2-6, 5-7). Le sue statistiche rivelano luci e ombre: 2 ace, 3 doppi falli e solo il 60% di prime. La criticità è emersa sulla seconda di servizio, con cui ha vinto appena il 30% dei punti. In risposta è stato quasi nullo, senza procurarsi neanche una palla break.

Il rapporto tra vincenti (14) ed errori non forzati (26) testimonia la sua tendenza a un gioco ad altissimo rischio. La sfida sarà tra la regolarità di Baez e l'esplosività di Bublik, che dovrà trovare continuità al servizio e limitare i gratuiti.

Ranking e precedenti inediti

Alexander Bublik è numero 11 del mondo, posizione che certifica il suo status di giocatore di primissima fascia. La sua classifica è frutto di un talento cristallino, soprattutto nel servizio, e di una potenza che pochi eguagliano. Sebastian Baez occupa la posizione numero 65, con un trend in discesa nelle ultime settimane. L'argentino è un giocatore solido, un "terraiolo" puro che fatica a trovare la stessa continuità sui campi veloci.

Questo divario di oltre cinquanta posizioni è il motivo principale per cui Bublik parte con i favori del pronostico. Non risultano precedenti ufficiali a livello ATP tra i due giocatori, il che aggiunge un ulteriore elemento di incertezza: sarà un duello inedito in cui entrambi dovranno studiare e adattarsi allo stile dell'avversario in tempo reale.

Il confronto di stili sarà l'elemento chiave. La partita si deciderà probabilmente sulla capacità di Baez di prolungare gli scambi e di muovere Bublik, portandolo lontano dalla sua "comfort zone". Al contrario, il kazako cercherà di abbreviare i punti, di dominare con il servizio e di prendere rischi con i suoi colpi potenti. La terra di Roma, notoriamente lenta, potrebbe favorire la tattica dell'argentino, ma se Bublik dovesse trovare una di quelle giornate in cui il suo braccio viaggia a velocità supersonica con un margine di errore accettabile, allora per Baez la partita si trasformerebbe in una montagna quasi impossibile da scalare.