Davide Ballerini, il trentunenne corridore della Xds Astana, ha ritrovato la vittoria imponendosi in una volata perfetta nella settima tappa del Giro di Turchia, con partenza e arrivo ad Antalya. Per il ciclista lombardo, questo successo rappresenta il primo dall'ottobre 2022 e il decimo sigillo in carriera tra i professionisti, un risultato che segna un importante ritorno ai vertici dopo un periodo di attesa.

La frazione è stata caratterizzata da condizioni meteo difficili, con pioggia battente nel finale, che ha reso la corsa ancora più insidiosa.

La tappa ha visto il gruppo affrontare una fuga tardiva orchestrata da Ahmet Orken e Piotr Pekala, che hanno animato gli ultimi trenta chilometri. I due fuggitivi sono riusciti a mantenere un vantaggio di circa venti secondi fino a dieci chilometri dal traguardo, creando un momento di tensione e incertezza sull'esito finale.

La neutralizzazione della fuga è avvenuta solo a meno di cinque chilometri dall'arrivo, grazie al determinante lavoro di diverse formazioni. Tra le squadre che si sono prodigate per ricompattare il plotone e preparare lo sprint finale spiccano la Xds Astana, la Caja Rural-Seguros RGA e il Team Flanders-Baloise, che hanno profuso energie per garantire un arrivo a ranghi compatti.

La volata vincente di Ballerini

Nel concitato finale, Davide Ballerini ha dimostrato grande lucidità e tempismo. Il corridore italiano è stato abile a posizionarsi nel modo migliore nell’ultimo chilometro, lanciando il suo sprint nel momento decisivo su un tratto finale tecnico e reso scivoloso dalla pioggia. La sua progressione è stata irresistibile, permettendogli di tagliare il traguardo per primo.

Alle sue spalle, Marceli Boguslawski ha conquistato la seconda posizione, mentre Tom Crabbe ha completato il podio di giornata, confermando la sua costanza di rendimento in questa edizione del Giro di Turchia. Hanno completato la top five Mustafa Tarakci e Fernando Gaviria, in una volata che, nonostante le difficili condizioni atmosferiche, è rimasta sotto il controllo delle squadre specializzate nei velocisti, grazie alla loro impeccabile organizzazione.

Significato della vittoria e prospettive

Questa vittoria strategica per Ballerini giunge in una delle ultime occasioni per i velocisti di lasciare il segno in questo Giro di Turchia. Nonostante la minaccia della fuga e la pioggia che ha complicato la fase finale, il gruppo ha saputo mantenere la disciplina e l'organizzazione, garantendo un arrivo a ranghi compatti. Il successo del corridore italiano è un segnale importante, che lo rilancia ai vertici dopo un periodo di attesa.

L'attenzione si sposta ora sull'ottava e ultima tappa, dove si valuterà se i "fast men" riusciranno a imporsi nuovamente o se la fatica accumulata durante la settimana aprirà le porte a scenari inattesi, favorendo altri protagonisti in un finale di corsa che si preannuncia ancora ricco di emozioni.