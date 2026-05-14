Davide Ballerini, portacolori della Xds Astana, ha conquistato la sesta tappa del Giro d’Italia, un percorso di 141 chilometri che ha collegato Paestum a Napoli. L’arrivo, spettacolare in Piazza del Plebiscito, ha visto il corridore canturino imporsi in una volata concitata, diventando così il primo italiano a siglare una vittoria in questa edizione della corsa rosa. Ballerini ha tagliato il traguardo davanti a Jasper Stuyven della Soudal Quick-Step, mentre il portoghese Afonso Eulalio, atleta della Bahrain Victorious, ha mantenuto saldamente la sua maglia rosa di leader della classifica generale.

La frazione odierna è stata caratterizzata da un finale particolarmente movimentato e imprevedibile. All’ultima curva, infatti, una caduta di gruppo ha coinvolto numerosi atleti, tra cui il velocista Jonathan Milan, rallentando significativamente molti degli sprinter più accreditati e influenzando in modo determinante l’esito dello sprint. Nonostante il caos generato dall’incidente, Ballerini è riuscito a destreggiarsi con abilità, mantenendo la posizione e tagliando per primo il traguardo, sfruttando l’opportunità per regalare all’Italia la prima gioia di tappa in questa edizione del Giro.

Il trionfo nel caos finale di Napoli

La volata conclusiva è stata inevitabilmente segnata dalla caduta, che ha impedito a molti dei velocisti di esprimere appieno il loro potenziale.

La maggior parte degli specialisti delle ruote veloci è rimasta coinvolta nell’incidente, compromettendo così le possibilità di un arrivo regolare e combattuto fino all’ultimo metro. Ballerini, dimostrando grande prontezza e capacità di reazione, è stato abile a evitare la mischia e ha saputo approfittare della situazione, gestendo con lucidità gli ultimi metri decisivi. Il corridore italiano ha preceduto sul traguardo Stuyven e, in terza posizione, Paul Magnier, consolidando una vittoria di prestigio in un contesto difficile.

Afonso Eulalio salda la maglia rosa

Al termine della sesta tappa, Afonso Eulalio conserva con merito la maglia rosa, mantenendo la leadership della classifica generale. Il ciclista portoghese, grazie a una condotta di gara attenta e strategica, conferma il suo primato e si posiziona tra i protagonisti indiscussi di questa edizione del Giro d’Italia. La corsa proseguirà ora con nuove e avvincenti sfide, mentre il successo di Davide Ballerini infonde nuova fiducia e rilancia le ambizioni degli atleti italiani nelle tappe future della competizione.