Il sindacato italiano dei giocatori di basket, Giba, ha espresso una ferma contrarietà all’ipotesi di aumentare il numero di stranieri nei roster della Serie A. In una nota, sottolinea come le attuali regole siano cruciali per garantire spazio e crescita ai giocatori italiani. La posizione è motivata dal timore di un rischio enorme per il futuro della nazionale.

Le motivazioni della contrarietà

L'analisi di Giba evidenzia che “l’analisi dei numeri di impiego dei giocatori di formazione italiana… dimostra con chiarezza come consentire l’introduzione di uno straniero in più nei roster costituirebbe un rischio enorme per il futuro della nazionale”.

Le regole vigenti sono state pensate per dare agli italiani più spazio, crescere e migliorare. Senza di esse, molti atleti oggi di vertice non avrebbero avuto la possibilità di dimostrare il proprio valore.

Giba aggiunge che “aumentare il numero dei non formati diminuirebbe ancora lo spazio per gli azzurri senza alcun vantaggio né economico né competitivo per il movimento”. Viene richiamato l'esempio del calcio, che starebbe pensando in direzione opposta, verso una maggiore tutela dei giocatori nazionali.

Identità e prospettive future

Il sindacato sottolinea anche il rischio di un campionato “senza identità nazionale”, che potrebbe perdere il legame con il pubblico, i territori e le nuove generazioni che sognano la Serie A.

“Se i giovani vedono sempre meno spazio per gli italiani, quel sogno si spegne”, evidenziando la preoccupazione per la motivazione dei talenti futuri.

Infine, Giba chiarisce che “in ogni caso, è evidente che ogni decisione in merito all’eleggibilità non possa essere discussa per il 2026/2027”. La nota conclude annunciando che saranno forniti al presidente federale, Gianni Petrucci, statistiche, tabelle comparative e numeri concreti a sostegno della posizione a tutela dei giocatori italiani.

Conferme sul rischio per la Nazionale

A supporto della posizione di Giba, una fonte indipendente conferma che “già oggi molti giocatori formati in Italia impiegati in Serie A non sono eleggibili per la nazionale”. Questo dato rafforza l’argomentazione secondo cui l’introduzione di un ulteriore straniero nei roster rappresenterebbe un rischio significativo per il futuro della nazionale.