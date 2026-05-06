L'Allianz Arena si prepara ad accogliere il ritorno della seconda semifinale di Champions League, un appuntamento imperdibile tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata al Parco dei Principi, l'attesa è palpabile per una sfida che decreterà la seconda finalista della competizione.

La vigilia: strategie e dichiarazioni

Alla vigilia del match, Vincent Kompany, tecnico del Bayern, ha enfatizzato l'importanza della continuità tattica. “Sarebbe sciocco stravolgere il nostro approccio – ha dichiarato – si tratta piuttosto di incoraggiare i ragazzi a fare ciò che hanno sempre fatto, limando solo alcuni dettagli.

Credo che anche il PSG non cambierà il proprio stile di gioco”.

Jonathan Tah ha rafforzato la fiducia nell'identità offensiva dei bavaresi. “Siamo arrivati fin qui grazie al nostro modo di giocare – ha affermato – quindi non crediamo di dover cambiare. Vogliamo esprimere un calcio attraente e offensivo, sebbene sia molto impegnativo per tutti, dai difensori agli attaccanti che si sacrificano in fase di copertura”.

Il presidente onorario del club, Uli Hoeness, ha sottolineato il ruolo cruciale dei tifosi. “Avremmo potuto vendere 500mila biglietti – ha commentato – allo stadio saranno in 75mila, e forse è la prima volta che percepisco un aiuto così grande da parte del pubblico”. Pur prevedendo una partita meno aperta rispetto all'andata, ha aggiunto: “Se vinciamo, non credo ci saranno quattro o cinque gol.

L'importante è segnare per primi e, in ogni caso, non farsi prendere dal panico”.

Il Paris Saint-Germain all'attacco

Il Paris Saint-Germain giunge a Monaco con numeri impressionanti in Champions League: 43 gol segnati finora, contro i 42 dei bavaresi. Il record assoluto di 45 reti, stabilito dal Barcellona nella stagione 1999/2000, è dunque seriamente a rischio in questa sfida.

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha chiarito l'obiettivo della sua squadra. “Il nostro scopo è vincere – ha affermato – Finora abbiamo svolto un ottimo lavoro, ed è il momento di dare quel qualcosa in più per raggiungere questa finale. Ma dovremo battere il Bayern, una squadra sensazionale. Per questo, credo che la partita non sarà diversa dall'andata: nessuna delle due accetta che l'altra sia migliore, e questo può generare un'altra gara divertente”.

L'allenatore spagnolo ha inoltre esortato i suoi giocatori a mantenere la calma e il controllo emotivo. “Ho detto loro che abbiamo vinto la partita contro l'avversario più forte mai incontrato e che abbiamo un leggero vantaggio, ma questo non significa nulla perché entrambe le squadre hanno avuto i loro momenti. Sarà molto importante controllare le emozioni”.

Statistiche e precedenti chiave

Il PSG ha un precedente sfavorevole: ha perso più partite in trasferta contro il Bayern Monaco che contro qualsiasi altra squadra europea. Un dato che, per i bavaresi, alimenta le speranze di qualificazione. Nella storia della Champions League, inoltre, solo una squadra è stata eliminata dopo aver segnato cinque gol nella partita d'andata: il Manchester City nella stagione 2016-17. Il Bayern, dal canto suo, sogna di conquistare l'accesso alla sua dodicesima finale. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva su Prime Video alle ore 21.